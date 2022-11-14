Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. Він наголосив, що при розпаді Росії на перший план можуть вийти соціальні аспекти.

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Соціальний рівень російського населення – катастрофічний

Експерт зазначив, що розподіл природних ресурсів на території Росії неоднорідний. Одні регіони – багатші, інші – бідніші. Соціальне забезпечення російського населення – катастрофічне, навіть за нинішніх умов. Крім того, навіть російські ліберали зауважують на безпрецедентний рівень корупції в їх країні.

Якщо гіпотетично уявимо, що Росія розпадається на кілька шматків, не зрозуміло, за рахунок чого керівники цих регіонів будуть забезпечувати соціальну стабільність,

– наголосив Клочок.

Він продовжив, що будь-яка країна сповідує дотування бідніших регіонів. Так відбувається в Україні, коли бідніший регіон отримує з бюджету дотація. А у того, що більше заробляє, забирають. Це перерозподіл, і є абсолютно нормальним процесом.

Проблеми в історичному ракурсі та контексті

"Як би в Росії була притомна влада і вона поділилась не на 60 республік, а, припустимо, на три регіони – такий розподіл ще можливий. Якщо на саміті G20 будуть обговорювати варіант розпаду Росії, цю загрозу вони обов'язково мають обговорити", – зауважив співрозмовник.

Клочок вважає, якщо в 1991 році після розпаду Радянського Союзу визнали суверенітет і територіальну цілісність країн, то в цьому контексті треба і залишатися.

Припустимо варіант приєднання до України Кубані, Білгородської та Курської областей. Або Китай і Японія собі щось візьмуть. Звісно, я фантазую в цьому сенсі. Але ми отримаємо в такому разі знову ті ж самі проблеми в історичному ракурсі та контексті,

– резюмував Валерій Клочок.

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