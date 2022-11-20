Такое мнение 24 каналу высказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, многие государства были бы не против такого развития событий.

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Ведь они одно время пострадали от определенных захватнических действий России.

Многие желают на самом деле (распада России – 24 канал). Для того чтобы понять, какие страны имеют территориальные претензии к России, стоит просто посмотреть на стран, граничащие Россией,

– отметил Ус.

Какие страны потеряли территории из-за России

По его словам, территориальные претензии к России имеют ряд европейских государств.

Финляндия . Эта страна может претендовать на Карелию, являющуюся исторической финской провинцией.

. Эта страна может претендовать на Карелию, являющуюся исторической финской провинцией. Страны Балтии . Они также потеряли часть своих территорий из-за действий России, в частности, Эстония и Латвия.

. Они также потеряли часть своих территорий из-за действий России, в частности, Эстония и Латвия. Германия . В случае с этой страной может возникнуть вопрос о Калининграде, историческое название которого – Кенигсберг. Также на этот город могут определенные претензии Чехия и Польша.

. В случае с этой страной может возникнуть вопрос о Калининграде, историческое название которого – Кенигсберг. Также на этот город могут определенные претензии Чехия и Польша. Молдова. По словам аналитика, пока Россия не развалится, Кишинев не сможет вернуть контроль над Приднестровье.

Территориальные претензии Грузии, Казахстана и Турции

Еще одной страной, которая была бы рада распаду России, является Грузия. Ведь у Тбилиси есть претензии относительно тех территорий, которые Россия захватила в 2008 году.

Также, как рассказал главный консультант Института стратегических исследований, напряженные отношения по территориальным вопросам сложились между Россией и Казахстаном.

Россия хочет захватить север Казахстана. А Астана потеряла определенные земли после всех войн, которые Москва вела на территории рядом с Казахстаном,

– отметил Ус.

Он добавил, что также территориальные претензии на земли, которые сейчас считаются российскими, есть у Турции.

"В свое время русский царь Иван Грозный и султан Селим II вели войны за Астрахань, которая когда-то являлась частью Османской империи", – сказал аналитик.

"Дружественная" позиция Китая

Несмотря на дружественную к Москве позицию, в распаде России может быть заинтересован Китай.

Китай сохраняет нормальные отношения с Россией и даже голосует за нее в ООН. Однако это не означает, что у него нет территориальных претензий,

– подчеркнул Ус.

По его словам, речь идет о ряде территорий.

В 1969 году Китай и тогда еще Советский Союз конфликтовали за остров Даманский, который в конце концов в результате договоренностей перешел под власть Пекина.

Еще есть Республика Тува, входящая в состав Сибирского федерального округа. Эти земли в 1911 году Россия отобрала у Китая.

Есть также ряд других территорий, которые Китай потерял из-за России.

Кроме того, территориальные претензии к России могут иметь Монголия и Япония. Последняя может претендовать на Сахалин.

Основная проблема Европы

По словам Уса, страны Запада активно поддерживают Киев в войне России против Украины. В то же время, западные политики довольно осторожно комментируют предстоящую победу Украины и планы Киева вернуть все свои территории согласно границам 1991 года.

Как объяснил аналитик, это связано именно с тем, что на Западе не представляют, что будет после войны.

Европа не понимает, что делать дальше. Одна из проблем текущей ситуации в том, что никто в ЕС не просчитывает, а что будет, если Россия распадется,

– сказал Ус.

Он добавил, что неоднократно аналитики говорили о том, что значимой проблемой и США, и Европы в 1991 году было то, что у них не было видения, которым должен быть мир без Советского Союза.

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"Сейчас фактически ЕС повторяет ту же ошибку. Поэтому там думают, как же сохранить Россию. Хотя некоторые представители США говорят, что надо готовиться к тому, что России может и не быть", - отметил аналитик.

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