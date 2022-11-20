Такое мнение 24 каналу высказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, многие государства были бы не против такого развития событий.
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Ведь они одно время пострадали от определенных захватнических действий России.
Многие желают на самом деле (распада России – 24 канал). Для того чтобы понять, какие страны имеют территориальные претензии к России, стоит просто посмотреть на стран, граничащие Россией,
– отметил Ус.
Какие страны потеряли территории из-за России
По его словам, территориальные претензии к России имеют ряд европейских государств.
- Финляндия. Эта страна может претендовать на Карелию, являющуюся исторической финской провинцией.
- Страны Балтии. Они также потеряли часть своих территорий из-за действий России, в частности, Эстония и Латвия.
- Германия. В случае с этой страной может возникнуть вопрос о Калининграде, историческое название которого – Кенигсберг. Также на этот город могут определенные претензии Чехия и Польша.
- Молдова. По словам аналитика, пока Россия не развалится, Кишинев не сможет вернуть контроль над Приднестровье.
Территориальные претензии Грузии, Казахстана и Турции
Еще одной страной, которая была бы рада распаду России, является Грузия. Ведь у Тбилиси есть претензии относительно тех территорий, которые Россия захватила в 2008 году.
Также, как рассказал главный консультант Института стратегических исследований, напряженные отношения по территориальным вопросам сложились между Россией и Казахстаном.
Россия хочет захватить север Казахстана. А Астана потеряла определенные земли после всех войн, которые Москва вела на территории рядом с Казахстаном,
– отметил Ус.
Он добавил, что также территориальные претензии на земли, которые сейчас считаются российскими, есть у Турции.
"В свое время русский царь Иван Грозный и султан Селим II вели войны за Астрахань, которая когда-то являлась частью Османской империи", – сказал аналитик.
"Дружественная" позиция Китая
Несмотря на дружественную к Москве позицию, в распаде России может быть заинтересован Китай.
Китай сохраняет нормальные отношения с Россией и даже голосует за нее в ООН. Однако это не означает, что у него нет территориальных претензий,
– подчеркнул Ус.
По его словам, речь идет о ряде территорий.
- В 1969 году Китай и тогда еще Советский Союз конфликтовали за остров Даманский, который в конце концов в результате договоренностей перешел под власть Пекина.
- Еще есть Республика Тува, входящая в состав Сибирского федерального округа. Эти земли в 1911 году Россия отобрала у Китая.
- Есть также ряд других территорий, которые Китай потерял из-за России.
Кроме того, территориальные претензии к России могут иметь Монголия и Япония. Последняя может претендовать на Сахалин.
Основная проблема Европы
По словам Уса, страны Запада активно поддерживают Киев в войне России против Украины. В то же время, западные политики довольно осторожно комментируют предстоящую победу Украины и планы Киева вернуть все свои территории согласно границам 1991 года.
Как объяснил аналитик, это связано именно с тем, что на Западе не представляют, что будет после войны.
Европа не понимает, что делать дальше. Одна из проблем текущей ситуации в том, что никто в ЕС не просчитывает, а что будет, если Россия распадется,
– сказал Ус.
Он добавил, что неоднократно аналитики говорили о том, что значимой проблемой и США, и Европы в 1991 году было то, что у них не было видения, которым должен быть мир без Советского Союза.
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"Сейчас фактически ЕС повторяет ту же ошибку. Поэтому там думают, как же сохранить Россию. Хотя некоторые представители США говорят, что надо готовиться к тому, что России может и не быть", - отметил аналитик.
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Существует ли вероятность распада России: коротко
- По словам политического эксперта Валерия Клочко, поражение России в войне поднимает вопрос об изменении власти в Кремле и возможном распаде страны-агрессора. Но это должен быть контролируемый распад, ведь Россия – ядерное государство.
- Политолог Николай Давидюк считает, что в России очень много территорий, которые, вероятно, хотели бы обрести независимость. Украина может помочь в этом, направив войну на те территории и спровоцировав немалое количество революций.
- Российский оппозиционный политик Игорь Яковенко убежден, что происходящие в среде российской элиты процессы расшатывают кресло под Путиным. По словам Яковенко, Россия готова к распаду, только нужен триггер, который окончательно запустит этот процесс.