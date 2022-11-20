Таку думку 24 каналу висловив головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, багато держав були б не проти такого розвитку подій.

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Адже вони у свій час постраждали від певних загарбницьких дій Росії.

Багато хто бажає насправді (розпаду Росії – 24 канал). Для того, аби зрозуміти, які країни мають територіальні претензії до Росії, варто просто подивитися на карті, хто межує з Росією,

– зазначив Ус.

Які країни втратили території через Росію

За його словами, територіальні претензії до Росії мають низка європейських держав.

Фінляндія . Ця країна може претендувати на Карелію, яка є історичною фінською провінцією.

. Ця країна може претендувати на Карелію, яка є історичною фінською провінцією. Країни Балтії . Вони також втратили частину своїх територій через дії Росії, зокрема Естонія та Латвія.

. Вони також втратили частину своїх територій через дії Росії, зокрема Естонія та Латвія. Німеччина . У випадку з цією країною може постати питання про Калінінград, історична назва якого – Кенігсберг. Також на це місто можуть мати певні претензії Чехія та Польща.

. У випадку з цією країною може постати питання про Калінінград, історична назва якого – Кенігсберг. Також на це місто можуть мати певні претензії Чехія та Польща. Молдова. За словами аналітика, поки Росія не розвалиться, Кишинів не зможе повернути контроль над Придністров'ям.

Територіальні претензії Грузії, Казахстану та Туреччини

Ще однією країною, яка була б рада розпаду Росії, є Грузія. Адже Тбілісі має претензії щодо тих територій, які Росія захопила у 2008 році.

Також, як розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень, напружені стосунки щодо територіальних питань склалися між Росією та Казахстаном.

Росія хоче захопити північ Казахстану. А Астана втратила певні землі після усіх війн, які Москва вела на території поряд з Казахстаном,

– зазначив Ус.

Він додав, що також територіальні претензії на землі, які зараз вважаються російськими, має Туреччина.

"Свого часу російський цар Іван Грозний та султан Селім II вели війни за Астрахань, яка колись була частиною Османської імперії", – сказав аналітик.

"Дружня" позиція Китаю

Попри нібито дружню до Москви позицію, у розпаді Росії може бути зацікавлений Китай.

Китай зберігає нормальні стосунки з Росією і навіть голосує за неї в ООН. Однак це не означає, що у нього немає територіальних претензій,

– наголосив Ус.

За його словами, йдеться про низку територій.

У 1969 році Китай та тоді ще Радянський Союз конфліктували за острів Даманський, який врешті у результаті домовленостей перейшов під владу Пекіна.

Ще є Республіка Тува, яка входить до складу Сибірського федерального округу. Ці землі у 1911 році Росія відібрала у Китаю.

Є також низка інших територій, які Китай втратив через Росію.

Крім того, територіальні претензії до Росії можуть мати Монголія та Японія. Остання може претендувати на Сахалін.

Основна проблема Європи

За словами Уса, країни Заходу активно підтримують Київ у війні Росії проти України. Водночас західні політики доволі обережно коментують майбутню перемогу України та плани Києва повернути всі свої території згідно з кордонами 1991 року.

Як пояснив аналітик, це пов'язано саме з тим, що на Заході не уявляють, що буде після завершення війни.

Європа не розуміє, що робити далі. Одна з проблем поточної ситуації полягає у тому, що ніхто в ЄС не прораховує, а що буде, якщо Росія розпадеться,

– сказав Ус.

Він додав, що неодноразово аналітики казали про те, що значною проблемою і США, і Європи у 1991 році було те, що у них не було візії, яким має бути світ без Радянського Союзу.

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"Зараз фактично ЄС повторює ту саму помилку. Тому там думають, як же зберегти Росію. Хоча певні представники США кажуть, що треба готуватися до того, що Росії може й не бути", – зазначив аналітик.

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