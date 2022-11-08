Право народов на самоопределение

Согласно Декларации о принципах международного права (1970 год), все народы имеют право свободно определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие, в частности путем создания суверенного и независимого государства, свободного присоединения к независимому государству или объединения с ним, установления любого другого политического статуса

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Народ в международном праве

Термин "народ" не имеет универсально признанного толкования. Отсюда проблематичным является субъект права на самоопределение и юридический винегрет во внутренних законодательствах относительно понятий "народ" и "нация". Впрочем в документах ООН можно найти отдельные характерные черты, которые позволяют назвать население территории народом.

Например, в Резолюции Генеральной Ассамблеи №567 (1952 год) среди таких признаков приведена общность "в расе, языке или религии, или культурной традиции, интересах или чаяниях". В Резолюции Генеральной Ассамблеи №1541 (1960 год) – уединенное расположение, этнические и / или культурные особенности, "административный, политический, юридический, экономический или исторический характер обособления". В "Итоговом докладе и рекомендации" ЮНЕСКО (1989 год) – общие историческая традиция, расовая или этническая идентичность, культурная и языковая гомогенность. Кроме того, группа, как целое, должна себя идентифицировать как народ.

Российского народа не существует

Год спустя после падения Российской империи на ее месте образовались 37 национально-территориальных государственных образований по принципу самоопределения народов. Сегодня в РФ, согласно данным ее собственной переписи, по меньшей мере, четыре народа имеют численность более 1 миллиона человек, при этом регионом их компактного проживания является территория, аннексированная в прошлом Россией. Это татары, башкиры, чуваши и чеченцы. В целом РФ населяют представители более 160 народностей, обладающих собственной культурной, языковой, иногда расовой самобытностью.

Справедливо отметить, что "русские" тоже имеют характерные признаки народа, однако "русский" не тождественен российскому и россиянину – представителю национальной группы с привязкой к гражданству и политической лояльности. В постановлении Конституционного суда РФ по суверенитету Татарстана признано, что народ может охватывать население части, а не всего государства. Поэтому нация – российская, а народ – русский (проблема корректного перевода превратилась в политический вызов и повод к развязанию агрессивной войны).

Российского народа не существует. С каким именно народом на территории РФ нас пытаются связать родственными узами Макрон, папа Римский и Amnesty International понять трудно: с русскими, с башкирами, с татарами? В то же время 91% украинцев не идентифицирует себя как братский "русский" народ. А принцип "без меня меня женили" не предусмотрен международным правом.

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Парад суверенитетов 2.0

20 мая 2022 года шесть национальных движений заявили о создании Лиги свободных наций для деколонизации народов РФ.

В июле 2022 года чеченский батальон имени Шейха Мансура объявил о готовности вести национально-освободительную войну за независимость Ичкерии. 18 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ.

4 ноября 2022 года члены съезда ойрат-калмыкского народа подписали декларацию "О государственной независимости Республики Калмыкия".

По меньшей мере, шесть народов РФ, соответствующие характеристикам субъекта, обладающего правом на самоопределение, имеют универсально признанное право сказать России "до свидания" уже в ближайшее время: башкиры, буряты, ингуши, калмыки, эрзя и адыгейцы.

Согласно нормам международного права, Россия обязана уважать право народов (которые она сама признает) на самоопределение.

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Инструкция по распаду

В идеальном мире народам, принудительно включенным в состав РФ, должно быть гарантировано право на самоопределение. Путин и компания, предоставляющие такое право тем, кто им не владеет (жителям Крымского полуострова, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, Абхазии, Северной Осетии, Приднестровья), должны открыть клетку и выпустить птиц на свободу сразу после принятия ими декларации о независимости.

В реальности выход одного субъекта неизбежно спровоцирует "эффект домино" и разрушение империи, поэтому Россия до последнего будет сопротивляться, пытаясь остановить процессы распада, сопровождающегося преступлениями против человечности и серьезными нарушениями прав человека. Так что народам следует готовиться к национально-освободительной борьбе.

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