Право народов на самоопределение
Согласно Декларации о принципах международного права (1970 год), все народы имеют право свободно определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие, в частности путем создания суверенного и независимого государства, свободного присоединения к независимому государству или объединения с ним, установления любого другого политического статуса
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Народ в международном праве
Термин "народ" не имеет универсально признанного толкования. Отсюда проблематичным является субъект права на самоопределение и юридический винегрет во внутренних законодательствах относительно понятий "народ" и "нация". Впрочем в документах ООН можно найти отдельные характерные черты, которые позволяют назвать население территории народом.
Российского народа не существует
Год спустя после падения Российской империи на ее месте образовались 37 национально-территориальных государственных образований по принципу самоопределения народов. Сегодня в РФ, согласно данным ее собственной переписи, по меньшей мере, четыре народа имеют численность более 1 миллиона человек, при этом регионом их компактного проживания является территория, аннексированная в прошлом Россией. Это татары, башкиры, чуваши и чеченцы. В целом РФ населяют представители более 160 народностей, обладающих собственной культурной, языковой, иногда расовой самобытностью.
Справедливо отметить, что "русские" тоже имеют характерные признаки народа, однако "русский" не тождественен российскому и россиянину – представителю национальной группы с привязкой к гражданству и политической лояльности. В постановлении Конституционного суда РФ по суверенитету Татарстана признано, что народ может охватывать население части, а не всего государства. Поэтому нация – российская, а народ – русский (проблема корректного перевода превратилась в политический вызов и повод к развязанию агрессивной войны).
Российского народа не существует. С каким именно народом на территории РФ нас пытаются связать родственными узами Макрон, папа Римский и Amnesty International понять трудно: с русскими, с башкирами, с татарами? В то же время 91% украинцев не идентифицирует себя как братский "русский" народ. А принцип "без меня меня женили" не предусмотрен международным правом.
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Парад суверенитетов 2.0
20 мая 2022 года шесть национальных движений заявили о создании Лиги свободных наций для деколонизации народов РФ.
В июле 2022 года чеченский батальон имени Шейха Мансура объявил о готовности вести национально-освободительную войну за независимость Ичкерии. 18 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ.
4 ноября 2022 года члены съезда ойрат-калмыкского народа подписали декларацию "О государственной независимости Республики Калмыкия".
Согласно нормам международного права, Россия обязана уважать право народов (которые она сама признает) на самоопределение.
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Инструкция по распаду
В идеальном мире народам, принудительно включенным в состав РФ, должно быть гарантировано право на самоопределение. Путин и компания, предоставляющие такое право тем, кто им не владеет (жителям Крымского полуострова, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, Абхазии, Северной Осетии, Приднестровья), должны открыть клетку и выпустить птиц на свободу сразу после принятия ими декларации о независимости.
В реальности выход одного субъекта неизбежно спровоцирует "эффект домино" и разрушение империи, поэтому Россия до последнего будет сопротивляться, пытаясь остановить процессы распада, сопровождающегося преступлениями против человечности и серьезными нарушениями прав человека. Так что народам следует готовиться к национально-освободительной борьбе.
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