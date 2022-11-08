Бессмысленная тяга к рекордам
Все эти советские самые большие вещи объединяет одно общее – бессмысленность. Самый большой в мире паровоз так и не пошел в серийное производство, потому что был слишком дорог. Крупнейший в мире сахарный завод в Лохвице оказался нерентабельным, и он порезан на металл.
Рекомендуем Украинцы могут громить любого: как ВСУ устроили ад "элите" российской армии на Донбассе
Понты или подлинная ценность
Украина – не Советский Союз. У нас принципиально иные ценности. Когда россияне напали на нас, их остановили не самые большие в мире пушки или самая толстая в мире броня, а люди. Обычные, ничем до войны не выдающиеся. Бухгалтеры, грузчики, менеджеры, трактористы вышли вместе с профессиональной армией и наваляли второй армии мира так, что мало не показалось.
Пора осознать, что наша ценность – не вср*тая жестянка, а именно люди. Беспокоиться, поддерживать, беречь надо именно людей. Несокрушимых, сильных, яростных на фронте и беззащитных перед государственной бюрократической машиной после войны.
Стоит прочитать Все закончится новой войной: в какой ловушке рискует оказаться Украина
Любой государственный пиарпроект, пока каждый украинец не будет обеспечен жильем взамен разрушенного, – это мародерство. Каждая копейка, вложенная в пиар, будет танцами на костях, пока не будет вылечен, протезирован, обеспечен каждый воин, отдавший свое здоровье за Украину. Мы – Украина. Люди – превыше всего. Это наши подлинные ценности, а не заоблачной стоимости понты.
Актуальное – архивные кадры вылета "Мрии" для доставки гуманитарного груза: смотрите видео