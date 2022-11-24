Вероятно, Москва может дать зеленый свет на использование химического оружия в Украине, если Россия будет продолжать нести большие потери в войне или потерпит полный крах на поле боя.

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В каких случаях Россия может использовать химическое оружие

Среди людей, которые говорили с журналистами на условиях анонимности, были официальные лица США и Министерства обороны. Они подчеркнули, что у США нет данных, которые позволяют предположить, что химическая атака в Украине неизбежна. Но беспокойство об этом возникло на фоне стремления администрации Байдена обеспечить готовность союзников к такому событию, а также мобилизовать новые ресурсы и инвестиции в производство систем обнаружения химических веществ.

США давно знают, что Россия вкладывает средства в наращивание своего потенциала в области химического оружия. По словам помощника конгрессмена, этой осенью сенаторы были проинформированы о российских запасах химического оружия и угрозе в Украине.

Опасения относительно потенциального применения (химического оружия – 24 канал) в Украине возникают, поскольку официальные лица США все больше считают, что Россия прибегнет к нетрадиционным методам ведения войны, если продолжит терять позиции,

– пишет издание.

По словам одного чиновника, в такой атаке, скорее всего, будут задействованы легко скрываемые химические вещества.

В настоящее время в США разрабатывают план

Сейчас Администрация Байдена разрабатывает планы по увеличению инвестиций в производственные мощности для систем раннего обнаружения применения химического оружия и защиты.

Кроме того, в США хотят пересмотреть способы сбора данных и разведданных о возможностях и запасах стран по химическому оружию. Эксперты и официальные лица объяснили, что отслеживание агентов на фармацевтической основе и сбор информации об их разработке, особенно в наступательных целях, становится все более тяжелым.

Вещества, используемые для разработки химического оружия, легко скрыть, ведь они могут быть внедрены в законные отрасли промышленности.

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