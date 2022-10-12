Российские оккупанты в очередной раз нарушают все правила и обычаи ведения войны. Ведь использование оружия химического действия строго запрещено.

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Россиянам безразлично на законы ведения войны

Используя беспилотные летательные аппараты, оккупанты применяют ручные газовые слезоточивые гранаты К-51. В частности дрон с такой гранатой подбили в Запорожской области.

Так, подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области, за помощью средств радиоэлектронной борьбы, обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат, который нес гранату К-51 с сильнораздражающим веществом,

– рассказали в Генштабе.

Накануне такими гранатами атаковали на Юге

23 сентября российские военные с помощью беспилотника сбросили на позиции ВСУ контейнеры с отравляющим веществом. Как тогда отметили в ОК "Юг", вероятно в контейнере были хлорпокриновые гранаты К-51. Медики сработали четко – потерь и критических состояний среди украинских военных не было.

На ВСУ возле Херсона сбросили химический яд: смотрите видео

Обратите внимание! Пары хлорпикрина обладают сильным слезоточивым действием, а в высоких концентрациях это вещество приводит к удушью. Использование этого вещества в войне запрещено Конвенцией Организации по запрещению химического оружия.

Слезоточивый газ с химикатами использовали и в Мариуполе

11 апреля, во время очередной атаки на Мариуполь, защитники города сообщили, что с помощью БПЛА Россия сбросила на Мариуполь неизвестный яд. Среди пострадавших были как военные, так и гражданские. У людей наблюдалась дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром. Какое именно это было вещество-неизвестно, ведь провести в окружении провести полное расследование и анализ было невозможно.

Пострадавший житель Мариуполя рассказал, что увидел белый дым, который был похож на туман. Сразу после этого мужчина услышал шум в ушах и не мог нормально двигаться. Он еле добрался до укрытия, которое было расположено в 10 метрах. Люди, вдохнувшие неведомые испарения, не могли нормально дышать. Тогда у пострадавших были следующие симптомы:

гиперемия лица,

повышение артериального давления,

сухость и жжение в носу, горле и слизистых участков глаз.

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