Російські окупанти вкотре порушують всі правила та звичаї ведення війни. Адже використання зброї хімічної дії суворо заборонене.

До теми Витік газу з "Північного потоку-2" припинився: ЗМІ кажуть про схрон хімзброї біля "потоків"

Росіянам байдуже на закони ведення війни

Використовуючи безпілотні літальні апарати, окупанти застосовують ручні сльозогінні газові гранати К-51. Зокрема дрон з такою гранатою підбили у Запорізькій області.

Так, підрозділи Сил оборони України у Запорізькій області, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, знешкодили ворожий безпілотний літальний апарат, який ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною,

– розповіли у Генштабі.

Напередодні такими гранатами атакували на Півдні

23 вересня російські військові на за допомогою за допомогою безпілотника скинули на позиції ЗСУ контейнери з отруйною речовиною. Як тоді зазначили в ОК "Південь", ймовірно у контейнері були хлорпікринові граната К-51. Медики спрацювали чітко – втрат та критичних станів серед українських військових не було.

На ЗСУ біля Херсона скинули хімічну отруту: дивіться відео

Зверніть увагу! Пари хлорпікрину мають сильну сльозогінну дію, а у високих концентраціях ця речовина призводить до задухи. Використання цієї речовини у війні заборонено Конвенцією Організації із заборони хімічної зброї.

Сльозогінний газ із хімікатами використовували й у Маріуполі

11 квітня, під час чергової атаки на Маріуполь, захисники міста повідомили, що за допомогою БпЛА Росія скинула на Маріуполь невідому отруту. Серед постраждалих були як військові, так і цивільні. У людей спостерігалась дихальна недостатність та вестибуло-атактичний синдром. Яка саме це була речовина – невідомо, адже провести в оточенні провести повне розслідування та аналіз було неможливо.

Постраждалий мешканець Маріуполя розповів, що побачив білий дим, який був схожий на туман. Одразу після цього чоловік почув шум у вухах та не міг нормально рухатися. Він ледве добрався до укриття, яке було розташоване за 10 метрів. Люди, які вдихнули невідомі випари, не могли нормально дихати. Тоді у постраждалих були такі симптоми:

гіперемія обличчя,

підвищення артеріального тиску,

сухість та печія у носі, горлі та слизових ділянок очей.

До теми – на Маріуполь скинули невідому отруту: дивіться відео