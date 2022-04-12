Контакт мирних мешканців з хімічною зброєю був мінімальним. Тому більше постраждалих є серед військових.
До теми Попередньо, це були фосфорні боєприпаси, – Маляр про ймовірну хіматаку в Маріуполі
Зараз обстежити місце подій неможливо через ворожий вогонь, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів,
– розповіли у полку "Азов".
У постраждалих найбільше виражені такі симптоми:
- гіперемія обличчя,
- підвищення артеріального тиску,
- сухість та печія у носі та горлі та слизових ділянок очей.
Бійці розповіли, що окупанти застосували отруйні речовини переважно задушливої дії. Однак через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий. Зараз найважливіше це спостерігати за станом особового складу та наслідками отруєння.
Дивіться відео з постраждалими від хімічної зброї:
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