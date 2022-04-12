Контакт мирних мешканців з хімічною зброєю був мінімальним. Тому більше постраждалих є серед військових.

До теми Попередньо, це були фосфорні боєприпаси, – Маляр про ймовірну хіматаку в Маріуполі

Зараз обстежити місце подій неможливо через ворожий вогонь, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів,

– розповіли у полку "Азов".

У постраждалих найбільше виражені такі симптоми:

гіперемія обличчя,

підвищення артеріального тиску,

сухість та печія у носі та горлі та слизових ділянок очей.

Бійці розповіли, що окупанти застосували отруйні речовини переважно задушливої дії. Однак через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий. Зараз найважливіше це спостерігати за станом особового складу та наслідками отруєння.

Дивіться відео з постраждалими від хімічної зброї:

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