Наразі є припущення, що росіяни застосували фосфорні боєприпаси. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує 24 канал.

Важливо Як західні лідери обіцяли покарати Росію за застосування хімічної зброї

Офіційна та остаточна інформація буде пізніше,

– наголосила чиновниця.

Водночас вона зазначила, що ризик застосування хімічної зброї дійсно існує і він доволі високий.

Зауважимо, про те, що російські окупанти застосували хімічну зброю у блокадному Маріуполі повідомили у полку "Азов". За кілька годин до того російські ЗМІ вже писали про те, що у місті можуть використати небезпечну зброю, щоб прогнати українських оборонців з заводу "Азовсталь" та захопити його.



Що робити у разі хімічної атаки / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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