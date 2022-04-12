Контакт мирных жителей с химическим оружием был минимальным. Поэтому больше пострадавших среди военных.
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Сейчас обследовать место событий невозможно из-за вражеского огня, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений,
– рассказали в полку "Азов".
У пострадавших наиболее выражены следующие симптомы:
- гиперемия лица,
- повышение артериального давления,
- сухость и жжние в носу и горле и слизистых участков глаз.
Бойцы рассказали, что оккупанты применили ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Однако из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. Сейчас важнее всего это наблюдать за состоянием личного состава и последствиями отравления.
Смотрите видео с пострадавшими от химического оружия:
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