Контакт мирных жителей с химическим оружием был минимальным. Поэтому больше пострадавших среди военных.

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Сейчас обследовать место событий невозможно из-за вражеского огня, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений,

– рассказали в полку "Азов".

У пострадавших наиболее выражены следующие симптомы:

гиперемия лица,

повышение артериального давления,

сухость и жжние в носу и горле и слизистых участков глаз.

Бойцы рассказали, что оккупанты применили ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Однако из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. Сейчас важнее всего это наблюдать за состоянием личного состава и последствиями отравления.

Смотрите видео с пострадавшими от химического оружия:

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