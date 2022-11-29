Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що темою номер один для України стане енергетична система та її захист від російських обстрілів. Крім того, Кулеба зустрінеться із міністрами G7, де також обговорить ці питання.

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Говоритимуть про конкретні дати та цифри

Кулеба також зазначив, що партнери НАТО знають про потреби України. Тому, за його словами, на саміті говоритимуть не про те, що Україні потрібно, а обговорюватимуть конкретні дати та обсяги цих поставок.

Міністр також додав, що Україні немає сенсу фокусуватись на одній темі, оскільки енергосистему потрібно не лише захищати, а й відновлювати.

У мене два ключові слова на цьому засіданні – це Patriot та трансформатори. Нема сенсу фокусуватися на одному. Треба ремонтувати та захищати, сказав Кулеба.

Раніше генсек НАТО заявив, що колективний Захід не має права допустити перемоги Росії у війні проти України. Столтенберг наголосив, що якщо Захід допустить перемогу Владіміра Путіна, то заплатить набагато вищу ціну, аніж зараз.

Що відомо про передачу ППО Patriot Україні

Польща просила Німеччину скерувати в Україну системи ППО Patriot. Причиною стали постійні російські ракетні обстріли. Раніше Берлін планував передати ці системи Варшаві.

Однак у ФРН пояснили, що наразі це зробити неможливо. Міністерка оборони Німеччини заявила, що системи ППО Patriot, які ФРН запропонувала Польщі, призначені для використання лише на території НАТО.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що ці системи могли б захистити як українську територію, так і європейське небо. Зокрема речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ЗРК Patriot дійсно резонно розмістити в Україні.

На заклик Польщі відреагували і в НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надав Україні системи ППО. Водночас він підкреслив, якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

Однак, офіційна представниця федерального уряду Німеччини Крістіана Гоффманн повідомила, що Німеччина обговорює із союзниками запит Польщі про передачу Україні систем Patriot. Крім того, вона зазначила, що уряд Німеччини "уважно стежить за тим, як тривають обговорення в Польщі".

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