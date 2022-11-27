Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. В частности, Виктор Орбан, известный приверженностью Кремлю, внезапно заговорил об угрозах со стороны России.

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Премьер Венгрии отметил, что нужно позаботиться о том, чтобы Украина оставалась суверенным государством.

Это заявление не противоречит предыдущей риторике Венгрии. Ведь Будапешт никогда не отрицал факт суверенитета Украины и не признал аннексию Россией украинских территорий,

– отметил Вигиринский.

Он добавил, что это из Кремля активно звучали тезисы о том, что Венгрия рассчитывает на часть суверенной территории Украины.

Что Венгрия выторговала от ЕС в обмен на поддержку Украины

Впрочем, в последнее время Будапешт действительно изменил свою позицию по поддержке Украины в войне. В частности, Венгрия поддержала пакет помощи ЕС Украине на 18 миллиардов евро. Хотя еще в начале ноября позиция венгров была совершенно противоположной.

Ключевой вопрос состоит лишь в том, что получила Венгрия. Они торгуются с институтами ЕС о привилегиях, которые получит Будапешт,

– отметил политолог.

По его словам, существует ряд бонусов, которые могут объяснить изменение позиции венгерских властей.

Эмбарго на трубопроводную нефть и газ из России не распространяется на Венгрию. По словам Вигиринского, еще минимум 2 года страна будет получать газ и нефть от Кремля. Конечно, при условии, что россияне не ударят по критической инфраструктуре в Украине, обеспечивающей функционирование нефтепровода.

Венгрия минимум на 2 года получила дополнительный финансовый пакет, позволяющий ей диверсифицировать поставки нефти и газа путем создания интерконнекторов с территории Южной Европы.

Также Будапешт был в шаге от получения около 15 миллиардов евро из бюджета ЕС на покрытие собственных дефицитов и развитие инвестиционных проектов. Как отметил политолог, если бы Венгрия не поддержала позицию по Украине, то вряд ли бы увидела эти средства. Теперь же шансы на получение денег повысились.

Венгрия со временем могла бы разрешить транзит военной помощи ВСУ

По словам Вигиринского, Венгрия – это пример реальной политики, в которой страна заботится, прежде всего, о собственных интересах. Политолог напомнил, что президент Венгрии Каталин Новак посетила Киев 26 ноября.

"В принципе, определенное движение в направлении улучшения отношений между Украиной и Венгрией более чем очевидно", – отметил Вигиринский.

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Он предположил, что отношения Украины с соседним государством могут еще больше улучшиться.

Возможно, со временем мы услышим сообщения о том, что Венгрия разрешает транзит товаров, необходимых для ВСУ, в том числе и военного вооружения, через свою территорию,

– отметил Вигиринский.

Он добавил, что этого сейчас очень не хватает Украине. Ведь Россия отслеживает и пытается атаковать логистические коридоры, которые системно выстраивались в течение 9 месяцев войны.

ЕС оказывает давление на Будапешт в вопросе Украины

По словам политолога, ЕС сейчас тоже трансформируется. От европейских политиков, в частности канцлера Германии Олафа Шольца, можно услышать более агрессивную риторику против России, чем это было раньше.

Вероятно, ЕС в переговорах с Венгрией достиг определенного консенсуса относительно того, какую роль она должна играть в защите и помощи Украине,

– отметил Вигиринский.

Он добавил, что ЕС поднимал вопрос о том, чтобы лишить правительство Орбана права голоса. В то же время идут непубличные переговоры со страной, которые, по мнению политолога, более прямолинейны. В такой ситуации перед Будапештом предстает выбор:

Либо дружить с Россией и со временем стать частью изолированной экономической системы.

Либо оставаться частью ЕС, иметь доступ к рынкам, зарабатывать и обеспечивать благополучие своих граждан.

Что еще влияет на изменение позиции Венгрии

По словам Вигиринского, разыгрывая свою карту, Орбан получает что-то для своей страны и постепенно пытается выстраивать отношения с Украиной.

Здесь уже есть осознание того, что Украина со временем станет членом ЕС. Тогда это будет такой же равноправный субъект, который будет голосовать за вопросы, касающиеся и венгров,

– сказал политолог.

Он добавил, что сохранять напряженные отношения с Украиной в таких условиях нелогично.

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