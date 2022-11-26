Об этом заявил оппозиционный политик Венгрии и мэр Будапешта Гергей Корачон в одном из интервью. По его убеждению, Орбан пытался сделать Зеленского таким врагом, однако его план провалился.

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Оказалось, что Украина как враг не подходит

По словам мэра Будапешта, премьер-министр Венгрии пытался сделать президента Украины своим противником. Дело в том, что Орбан постоянно ищет врагов, чтобы убедить народ, что это из-за них "дела обстоят не так".

В противном случае им придется признать, что они плохо управляют страной,

– объяснил оппозиционный политик.

Однако попытка не удалась и тогда, говорит Гергей Корачон, Виктор Орбан быстро изменил стратегию. Он публично сравнил Зеленского с мучеником Имре Надем, которого казнили, которого казнили под давлением России в 1956 году.

Оказалось, что Украина, как враг, не работает. Тогда Орбан снова начал "враждовать" с Брюсселем и санкциями, за которые, заметим, он сам голосовал.

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Что не так с шарфом Орбана и почему об этом все говорят

Орбан надел шарф с изображением "Великой Венгрии" и поймал шквал критики за это. В нем он встретился с футболистом Балажем Джуджаком.

Впоследствии премьер-министр Венгрии начал оправдываться, мол, "футбол – это не политика" . Он отверг все обвинения в свой адрес, ведь, по его мнению, люди видят то, "чего не было".

Украинский МИД отреагировал на такой поступок Орбана. Там заявили, что такие выходки премьера не способствуют улучшению украино-венгерских отношений.

В Европарламенте также подвергли критике Орбана. Кроме того, премьер Словакии подарил ему новый шарф.

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