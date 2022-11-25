Так, Орбан заявлял, что оппозиция страны хочет отправлять венгров на войну в Украину. Об этом 24 каналу рассказал глава венгерской общины в Киеве Тибор Томпа.
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Кто поддерживает Орбана
Тогда оппозиция лишилась около 700 тысяч голосов. На сегодня эти 700 тысяч венгров уже "отошли назад" и не поддерживают Орбана, который теряет "популистский шарм".
Рано или поздно общество проснется, но будет нелегко. Уже сегодня венгерскому обществу нелегко с теми ценами, а также внешней и внутренней политикой, к которой довел господин Орбан,
– отметил глава венгерской общины Киева.
Кроме того, он объяснил, что в Венгрии уже давно есть так называемое разделение на интеллектуальный Будапешт и провинцию. Что интересно, в столице Венгрии Орбан проигрывает с треском. Так, из 18 избирательных округов венгерский премьер проиграл на 17 участках.
Глава венгерской общины Киева рассказал, что Орбан получает голоса от так называемых люмпен-пролетариатов, то есть экономически деклассированных слоев населения. Преимущественно это одноязычные люди из провинций.
По словам Томпы, примером для венгерского премьера является экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Политики тесно общаются, поэтому Орбан многое "позаимствовал" от Трампа.
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Есть ли в Венгрии сильная оппозиция
Венгерский премьер-министр вместе с новым поколением своей партии "Фидес" планирует руководить Венгрией чуть ли не до 2050 года. Впрочем, по мнению Томпы, страна этого просто не переживет.
Стоит отметить, что в Венгрии есть соответствующая политическая сила – оппозиция – молодая следующая генерация, которая сегодня является самой большой оппозиционной партией в парламенте. Тот самый "Моментум",
– сообщил глава венгерской общины Киева.
Скандалы с Орбаном: последние новости
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в очередной скандал. Он пришел на футбольный матч в шарфе с изображением "Великой Венгрии", в состав которой "включили" территории Украины и Румынии.
- В украинском МИД отреагировали на поступок венгерского премьера. Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики.
- Кстати, Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла Венгрии в Бухаресте и передало ему "твердое неодобрение" поступка Орбана.
- После того как Украина и Румыния подвергли резкой критике появление венгерского лидера со скандальным шарфом "Великой Венгрии", одиозный политик попытался оправдаться. По его мнению, футбол, так сказать, вне политики.
- А в сентябре премьер-министр Венгрии заявил, что война России против Украины может продолжаться до 2030 года, а наше государство может потерять треть или половину своей территории. Кроме того, Орбан сказал, что Евросоюз якобы развалится до 2060 года.