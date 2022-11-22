Свои "оправдания" премьер Венгрии обнародовал в соцсетях. По мнению Орбана, футбол, так сказать, вне политики. Все, что нужно знать о скандале с шарфом, рассказывает 24 канал.

Обратите внимание Орбан посягнул на территорию Украины и Румынии: в какой скандал впал премьер Венгрии

Футбол – это не политика. Давайте не видеть того, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили,

– написал одиозный премьер Венгрии.

Как Орбан попал в международный скандал

20 ноября Орбан посетил товарищеский футбольный матч Венгрии и Греции. В частности, встретился с Балажем Джуджаком, который в последний раз сыграл за сборную.

Все бы ничего, если бы Виктор Орбан не посягнул на территорию Украины и Румынии. В частности, он надел шарф с картой "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе. В частности, Украины и Румынии. Заметим, что такой поступок Орбана не остался незамеченным.

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Как отреагировали в МИД Украины

В Министерстве иностранных дел нашего государства жестко подвергли критике действия Орбана. Спикер Олег Николенко подчеркнул, что пропаганда в Венгрии идеи ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики.

Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины,

– подчеркнул Николенко.

В Румынии призвали изолировать Орбана

Румынский депутат Европейского парламента Алин Митуца подчеркнул, что это очередной безответственный поступок премьера Венгрии. И добавил, что этот ревизионистский жест ставит Орбана рядом с Путиным, тоже мечтающим об изменении границ.

Митуца убежден, что лидеры ЕС должны ввести санкции и изолировать премьера Венгрии.

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