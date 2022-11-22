Так, в Румынии резко отреагировали на поступок Орбана. В частности, призвали изолировать премьера Венгрии. Подробнее рассказывает 24 канал.

На тему Орбан посягнул на территорию Украины и Румынии: в какой скандал впал премьер Венгрии

Румыния требует изолировать премьера Венгрии

Румынский депутат Европейского парламента Алин Митуца отреагировал на то, что Орбан посягнул на территорию и его государства. Он подчеркнул, что это очередной безответственный поступок премьера Венгрии.

Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, который тоже мечтает об изменении границ. Лидеры ЕС в Европейском совете должны ввести санкции и изолировать его (Орбана – 24 канал),

– подчеркнул Митуца.

Отметим, что на скандальный поступок Орбана отреагировали и в МИД Румынии. Ведомство передало послу Венгрии в Бухаресте "твердое неодобрение".

Между тем, премьер Хорватии Андрей Пленкович отметил, что какие-либо территориальные претензии Венгрии к его государству неприемлемы.

Как отреагировали в МИД Украины

Представитель Министерства иностранных дел Украины заявил, что пропаганда в Венгрии идеи ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики.

Олег Николенко также отметил, что в наш МИД пригласят венгерского посла, которому объяснят неприемлемость такого поступка Орбана.

Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержение посягательств на территориальную целостность Украины,

– подчеркнул Николенко.

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Что нужно знать о скандале, в который вляпался Орбан

20 ноября Виктор Орбан встретился с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за сборную Венгрии. Соответствующее видео одиозный политик опубликовал в фейсбуке.

На обнародованных кадрах Орбан стоял с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии", где находились части территории Украины и Румынии.

Обратите внимание! Виктор Орбан поддерживает российскую агрессию. Премьер Венгрии уже не раз критиковал политику Европейского Союза и даже призвал снять санкции против государства-агрессора.

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