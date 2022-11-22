Так, у Румунії різко відреагували на вчинок Орбана. Зокрема, закликали ізолювати прем'єра Угорщини. Детальніше розповідає 24 канал.

До теми Орбан посягнув на територію України та Румунії: в який скандал вляпався прем'єр Угорщини

Румунія вимагає ізолювати прем'єра Угорщини

Румунський депутат Європейського парламенту Алін Мітуца відреагував на те, що Орбан зазіхнув на територію і його держави. Наголосив, що це черговий безвідповідальний вчинок прем'єра Угорщини.

Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поряд із Путіним, який теж мріє про зміну кордонів. Лідери ЄС у Європейській раді мають ввести санкції та ізолювати його (Орбана – 24 канал),

– підкреслив Мітуца.

Зауважимо, на скандальний вчинок Орбана відреагували і в МЗС Румунії. Відомство передало послу Угорщини у Бухаресті "тверде несхвалення".

Тим часом прем'єр Хорватії Андрій Пленкович зазначив, що будь-які територіальні претензії Угорщини до його держави неприйнятні.

Як відреагували в МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України заявив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики.

Олег Ніколенко також зазначив, що до нашого МЗС запросять угорського посла, якому пояснять неприйнятність такого вчинку Орбана.

Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України,

– підкреслив Ніколенко.

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Що треба знати про скандал, у який вляпався Орбан

20 листопада Віктор Орбан зустрівся з футболістом Балажем Джуджаком, що провів прощальний матч за збірну Угорщини. Відповідне відео одіозний політик опублікував у фейсбуці.

На оприлюднених кадрах Орбан стояв із шарфом, на якому зображено карту "Великої Угорщини", де були частини території України та Румунії.

Зверніть увагу! Віктор Орбан підтримує російську агресію. Прем'єр Угорщини вже неодноразово критикував політику Європейського Союзу та навіть закликав зняти санкції проти держави-агресорки.

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