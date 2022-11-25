Так, Орбан заявляв нібито опозиція країни хоче відправляти угорців на війну в Україну. Про це 24 каналу розповів очільник угорської громади в Києві Тібор Томпа.
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Хто підтримує Орбана
Тоді опозиція втратила близько 700 тисяч голосів. Станом на сьогодні ці 700 тисяч угорців вже "відійшли назад" і не підтримують Орбана, який втрачає "популістський шарм".
Рано чи пізно суспільство прокинеться, але буде нелегко. Вже сьогодні угорському суспільству нелегко з тими цінами та зовнішньою і внутрішньою політикою до яких довів пан Орбан,
– зазначив очільник угорської громади Києва.
Крім того, він пояснив, що в Угорщині вже давно є так званий поділ на інтелектуальний Будапешт та провінцію. Що цікаво, в столиці Угорщини Орбан програє з тріском. Так, з 18 виборчих округів угорський прем'єр програв на 17 дільницях.
Очільник угорської громади Києва розповів, що Орбан отримує голоси від так званих люмпен-пролетаріатів, тобто економічно декласованих верств населення. Переважно це одномовні люди з провінцій.
За словами Томпи, прикладом для угорського прем'єра є експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Політики тісно спілкуються, тому Орбан багато "запозичив" від Трампа.
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Чи є в Угорщині сильна опозиція
Угорський прем'єр-міністр разом з новим поколінням своєї партії "Фідес" планує керувати Угорщиною ледь не до 2050 років. Утім, на думку Томпи, країна цього просто не переживе.
Варто відзначити, що в Угорщині є відповідна політична сила – опозиція – молода наступна генерація, яка сьогодні є найбільшою опозиційною партією в парламенті. Той самий "Моментум",
– повідомив очільник угорської громади Києва.
Скандали з Орбаном: останні новини
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у черговий скандал. Він прийшов на футбольний матч у шарфі з зображенням "Великої Угорщини", до складу якої "включили" території України та Румунії.
- В українському МЗС відреагували на вчинок угорського прем'єра. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики.
- До речі Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Угорщини в Бухаресті та передало йому "тверде несхвалення" вчинку Орбана.
- Після того, як Україна та Румунія різко розкритикували появу угорського лідера зі скандальним шарфом "Великої Угорщини", одіозний політик спробував виправдатися. На його думку, футбол, так би мовити, поза політикою.
- А в вересні прем'єр-міністр Угорщини заявив нібито війна Росії проти України може тривати до 2030 року, а наша держава може втратити третину чи половину своєї території. Крім того, Орбан сказав, що Євросоюз начебто розвалиться до 2060 року.