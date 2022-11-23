Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. Ранее сообщалось о том, что МИД Австрии потролил Орбана из-за скандального шарфа.

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Проблемы Венгрии

Чаленко отметил, что Венгрия достаточно специфическая страна. С одной стороны, она вместе с остальными членами НАТО голосует за резолюцию о признании России террористом. С другой стороны, она блокирует санкции, ведет разговоры с российскими лидерами о газе, о нефти, о нефтепроводе "Дружба" и т.д.

Официальная Венгрия сейчас выбирает не европейский путь. Это очевидно,

– заметил политолог.

Население Венгрии стремится к другому

Он продолжил, что население Венгрии действительно стремится к другому, несмотря на официальную социологию. Скоро он может задать неудобные вопросы Орбану. В частности, когда в долгосрочной перспективе он приведет свою страну в банкротство.

"Орбану придется задуматься над своим политическим будущим. Эта игра лишает Венгрию политической стабильности. Соответственно, венгры будут реагировать, и Орбану даже не поможет то, что он одевает на себя шарф с границами большой Венгрии", – подчеркнул Чаленко.

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Скандальный шарф Орбана

По его словам, шарф Орбана – это попытка Виктора заигрывать с националистами. Сам же Орбан либерал и для него главным является власть. Его оправдание о том, что "футбол – вне политики" – абсурдны, и в самом деле он и сам это понимает.

Думаю, что рано или поздно у Венгрии произойдет излом, как у Германии. Как только обрезали пуповину с Северными потоками, то и Шольц изменил позицию и социально-демократическая партия. Лоббистские возможности Москвы у Германии исчезли, так будет и в Венгрии,

– подчеркнул политолог.

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