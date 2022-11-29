Об этом сообщил городской глава Ровно Александр Третяк. По его словам, оккупанты не умеют воевать на фронте, поэтому убивают и пытают мирное население.

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Россияне замучили пастора и его сына

Как стало известно, в Херсонской области замучили пастора украинской церкви христиан веры евангельской и его 19-летнего сына.

Оккупанты пытками издеваются над теми, кто поддерживает все украинское, теми, кто мог бы жить и творить на земле так много добра, воспитывать детей и работать на славу Божью!

– отметил Третяк.

По словам мэра, 29 ноября похоронили Анатолия и Александра Прокопчуков. Отец и сын были убиты и замучены в лесу под Новой Каховкой Херсонской области. Анатолий был дьяконом поместной церкви христиан веры евангельской.

"Известный благотворитель, меценат, патриот, христианин. Он мог еще так много сделать для нашей страны и своей семьи, в которой с женой воспитывали семерых детей – дочь и шестерых сыновей, в том числе одного несовершеннолетнего. Но не суждено", – подчеркнул Третяк.

Мэр рассказал, что Анатолия с 19-летним сыном похитили и убили в лесу. Их тела были изуродованы до неузнаваемости.

Невыразимая потеря для семьи, невосполнимая потеря всей Украины. Светлая память!

– добавил Третяк.



Анатолий и Александр Прокопчуки / фото Александр Третяк

Как россияне замучили до смерти 62-летнего украинца

В Чаплинке на Херсонщине российские захватчики замучили 62-летнего мужчину. На его теле были признаки насильственной смерти. Обстоятельства преступления устанавливают.

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