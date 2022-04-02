Трагическую историю рассказал один из украинских военных в своем видео. Он находился в квартире супругов.
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Пытали четыре дня
В квартиру супругов из Бучи ворвались белорус и чеченец. Оккупанты четыре дня пытали мужчину, от чего тот погиб.
Это была одна из их баз. Белорус и чеченец именно их пытали, держали четыре дня в комнате. Мужчину постоянно избивали. Она просила хотя бы не бить при ней мужчину, – рассказал украинский военный.
Погибшего мужчину удалось похоронить только после того, как Буча была освобождена украинскими военными.
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