Трагічну історію розповів один з українських військових у своєму відео. Він перебував у квартирі подружжя.

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Катували чотири дні

У квартиру подружжя із Бучі увірвалися білорус та чеченець. Окупанти чотири дні катували чоловіка, від чого той загинув.

Це була одна з їхніх баз. Білорус та чеченець конкретно їх катували, тримали чотири дні в кімнаті. Чоловіка постійно били. Вона просила хоча б не бити при ній чоловіка, – розповів український військовий.

Загиблого чоловіка вдалося поховати лише після того, як Бучу визволили українські військові.

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