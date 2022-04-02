Известно, что освобождение Бучи продолжалось 31 марта. О гибели экс-мера сообщила его крестница.

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Освобождая город Буча от рашистов, погиб настоящий мужчина, настоящий воин и патриот нашего государства, мой крестный отец Алексей Цыбко,

– пишет Анастасия.

Девушка добавляет, что ее крестный был настоящим, открытым и добрым.

К слову, Алексей Цыбко был мэром Смелы в 2015 – 2017 годах.

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