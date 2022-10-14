Всего 13 октября полиция открыла 39 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области. Они касаются убийств мирных жителей, обстрелов, воровства и т.д.

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Оккупанты продолжают совершать военные преступления в Херсонской области

В полиции Херсонской области рассказали, что россияне в очередной раз обстреляли населенные пункты Бериславского района. Для атаки они использовали тяжелую артиллерию и беспилотники. В результате уничтожены или получили повреждения:

жилые дома,

элеватор,

склады с сельскохозяйственной техникой.

Кроме этого, ранения получили мирные жители, а из-за попадания снарядов вспыхнули пожары в домах и хозяйственных сооружениях.

Полицейские 13 октября также установили личность мужчины, который:

в 2014 году вступил в состав незаконного вооруженного формирования и участвовал в захвате воинских частей ВСУ в Крыму,

преследовал и незаконно удерживал в неволе проукраинских активистов,

в 2015 г. вступил в состав незаконного вооруженного формирования на территории Донецкой области и участвовал в войне на Востоке на стороне пророссийских сил.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины мужчина в составе незаконного вооруженного формирования принимает участие в боевых действиях на херсонском направлении.

– говорится в сообщении.

Россияне замучили мужчину в Чаплинке

Кроме того, из временно оккупированной Чаплинки правоохранителям поступило сообщение, что после похищения российскими военными 62-летнего мужчину его нашли мертвым. На его теле были признаки насильственной смерти. Обстоятельства преступления устанавливают.

"Во время работы на недавно деоккупированных территориях полиция обнаруживает новые факты военных преступлений российских военных. Поступила информация, что во время оккупации поселка городского типа Высокополье военнослужащие РФ расстреляли двух местных жителей", — добавили в полиции.

В свою очередь, в Скадовском и Херсонском районах районе оккупанты похитили двух человек за их проукраинскую позицию.

Также захватчики продолжают грабить украинцев, в частности:

в центре Херсона они похитили из офиса спецодежду, берцы и деньги;

в Бериславском районе россияне угнали с территории сельскохозяйственного предприятия технику, лабораторные приборы, транспорт, оргтехнику, бытовую технику и другое имущество.

По всем фактам следователи полиции открыли уголовные производства за "нарушение законов и обычаев войны".

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