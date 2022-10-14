О расстреле дирижера Юрия Керпатенко в фейсбуке сообщила журналистка Елена Ванина. Оккупанты расстреляли мужчину, ведь он отказался сотрудничать с ними.

Кстати Зачем оккупанты обстреляли автоколонну в Херсонской области: активист предположил причину

Юрия Керпатенко убили в его же доме

По данным журналистки, Юрий Керпатенко перестал выходить на связь в сентябре. Мужчину убили, когда ему было всего 46 лет.

Он отказался с ними работать, они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой и прямо там расстреляли. Больше подробностей трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся, но информация 100%,

– отметила Елена Ванина.

Юрий Керпатенко также был оркестровщиком и баянистом. Выступал главным дирижёром камерного оркестра "Гилея".

С 2000 работал в Херсонской областной филармонии. В 2004 году стал главным дирижёром Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша.

Какая ситуация в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что на Херсонщине ВСУ освободили уже 75 городов и сел.

Недавно сообщалось, что в результате удара по группе оккупантов в Херсонской области уничтожено более 520 россиян. Речь идет о БТГ от 150-й мотострелковой дивизии.

Также в Бериславском районе Херсонской области подтверждено уничтожение командно-наблюдательного пункта вражеского батальона. Кроме того, украинские воины уничтожили технику россиян. Речь идет о двух единицах буксированной гаубицы 152 калибра "Мста-Б".

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань информировал, что на фоне наступления ВСУ оккупанты готовятся "оборонять" захваченный Херсон.

Ранее – в Херсонской области колонну гражданских авто расстреляли из "Градов": смотрите видео