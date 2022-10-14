Про розстріл диригента Юрія Керпатенка у фейсбуці повідомила журналістка Олена Ваніна. Окупанти розстріляли чоловіка, адже він відмовився співпрацювати з ними.

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Юрія Керпатенка вбили в його ж домі

За даними журналістки, Юрій Керпатенко перестав виходити на зв'язок ще у вересні. Чоловіка вбили, коли йому було всього 46 років.

Він відмовився з ними працювати, вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%,

– зазначила Олена Ваніна.

Юрій Керпатенко також був оркеструвальником і баяністом. Виступав головним диригентом камерного оркестру "Гілея".

З 2000 року працював у Херсонській обласній філармонії. У 2004 році став головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша.

Яка ситуація на Херсонщині

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що на Херсонщині ЗСУ звільнили вже 75 міст і сіл.

Нещодавно повідомлялося, що внаслідок удару по групі окупантів на Херсонщині знищила понад 520 росіян. Йдеться про БТГ від 150 мотострілецької дивізії.

Також у Бериславському районі Херсонщини підтверджено знищення командно-спостережного пункту ворожого батальйону. Крім того, українські воїни знищили техніку росіян. Йдеться про дві одиниці буксированої гаубиці 152 калібру "Мста-Б".

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань інформував, що на тлі наступу ЗСУ окупанти готуються "обороняти" захоплений Херсон.

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