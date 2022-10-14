Загалом 13 жовтня поліція відкрила 39 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині. Вони стосуються вбивств мирних жителів, обстрілів, крадіжок тощо.

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Окупанти продовжують чинити воєнні злочини на Херсонщині

У поліції Херсонщини розповіли, що росіяни вкотре обстріляли населені пункти Бериславського району. Для атаки вони використовували важку артилерію та безпілотники. Внаслідок цього знищилися або зазнали пошкоджень:

житлові будинки,

елеватор,

склади з сільськогосподарською технікою.

Окрім цього, поранень зазнали мирні жителі, а через потрапляння снарядів спалахнули пожежі в будинках та господарських спорудах.

Поліцейські 13 жовтня також встановили особу чоловіка, який:

у 2014 році вступив до складу незаконного збройного формування та брав участь у захопленні військових частин ЗСУ в Криму,

переслідував та незаконно утримував в неволі проукраїнських активістів,

у 2015 році вступив до складу незаконного збройного формування на території Донецької області та брав участь у війні на Сході на боці проросійських сил.

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України чоловік у складі незаконного збройного формування бере участь у бойових діях на херсонському напрямку,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни закатували чоловіка у Чаплинці

Окрім цього, з тимчасово окупованої Чаплинки правоохоронцям надійшло повідомлення, що після викрадення російськими військовими 62-річного чоловіка його знайшли мертвим. На його тілі були ознаки насильницької смерті. Обставини злочину наразі встановлюють.

"Під час роботи на нещодавно деокупованих територіях поліція виявляє нові факти воєнних злочинів російських військових. Надійшла інформація, що під час окупації селища міського типу Високопілля військовослужбовці РФ розстріляли двох місцевих жителів", – додали в поліції.

Своєю чергою, в Скадовському та Херсонському районах районі окупанти викрали двох людей за їхню проукраїнську позицію.

Також загарбники продовжують грабувати українців, зокрема:

в центрі Херсона вони викрали з офісу спецодяг, берці та гроші;

у Бериславському районі росіяни викрали з території сільськогосподарського підприємства техніку, лабораторні прилади, транспорт, оргтехніку, побутову техніку та інше майно.

За усіма фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за "порушення законів та звичаїв війни".

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