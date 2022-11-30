На кадрах помітно, як наші військові потужно атакували лігво російських окупантів. Відповідне відео 24 каналу надала 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

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Як ЗСУ успішно вдарили по ворогу

Оператор дрона 30-ї бригади знайшов ворожий опорний пункт і успішно вдарив по ньому.

На опублікованому відео помітно, як, побачивши гранати, росіяни, наче щурі, почали вибігати зі свого сховку.

Окрім того, на кадрах зафіксували момент, як російський загарбник, який прийшов в Україну нищити та вбивати, марно хотів відкинути від себе гранату. Він достоту наче мавпа з гранатою побідкався, намагаючись врятуватись.

Та зрештою змішався з нашою землею. Тепер на окупанта чекає тільки чорний пакет.

Як ЗСУ успішно атакували ворога: дивіться відео 18+

(Обережно! Ненормативна лексика)

Величезні втрати росіян

Станом на 30 листопада ворог втратив на війні в Україні вже 88 тисяч 880 одиниць особового складу. Тільки за минулу добу в окупантів стало менше на 500 військових.

Окрім того, успішно "мінусуються" і колаборанти. Так, в тимчасово окупованому Токмаку ліквідували зрадника, який був так званим "керівником міліції". За даними ЗМІ, це наслідок успішної атаки ЗСУ.

29 листопада Володимир Зеленський анонсував українцям, що у 2022 році Росія втратить на війні в Україні 100 тисяч солдатів убитими.

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