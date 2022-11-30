У Токмаку ЗСУ ліквідували "керівника міліції" окупантів
Так, 30 листопада стало відомо про загибель колаборанта, який співпрацював з окупантами у Токмаку, що на Запоріжжі. Ліквідований Олексій Кошель був так званим "керівником міліції" росіян.
Головне Обшуки УПЦ МП на Закарпатті, марафон пожеж у Росії: хронологія 280 дня війни
Після успішної роботи артилерії ЗСУ по позиціях окупантів у тимчасово окупованому Токмаку було ліквідовано так званого начальника УВС міста Токмака та Токмацького району. Плюс ще один пішов до Кобзона,
– йдеться у повідомленні.
У Токмаку ЗСУ ліквідували "керівника міліції" окупантів / Фото з телеграм-каналу РИА-Мелитополь
Зазначається, що наразі офіційної інформації про загибель колаборанта ще немає, тому очікуються деталі.
Що відбувається у Запорізькій області: коротко
- У ніч на 23 листопада російські окупанти обстріляли пологовий будинок на Запоріжжі, внаслідок чого загинуло немовля. Малюк навіть не встиг отримати свідоцтво про народження.
- Наші захисники роблять усе можливе для того, щоб ворог заплатив за ті злочини, які він чинить в Україні. Так, ЗСУ вдалося знищити ЗРК С-300 росіян, яким вони забрали життя немовляти.
- Росіяни продовжують цинічно знущатися з українців на окупованих територіях. Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, людей забирають в полон та катують. Зокрема, одну жінку понад тиждень тримали в морському контейнері, до чоловіків застосовують тортури з електрикою.
Втрати ворога станом на 30 листопада
Росіяни прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 28 листопада вже знищили понад 88 000 загарбників, лише за минулу добу – 500 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:
- танків – 2914;
- бойових броньованих машин – 5872;
- артилерійських систем – 1902;
- РСЗВ – 395;
- засоби ППО – 210;
- літаків – 280;
- гелікоптерів – 261;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562;
- крилатих ракет – 531;
- кораблів / катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4429;
- спеціальної техніки – 163.
Водночас, як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.
До речі – ЗСУ завдають втрат ворогу на Запоріжжі: дивіться відео