Про це у своєму телеграмі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, ЗРК С-300, яким ворог атакував Вільнянськ напередодні, перетворився на брухт.

Читайте також Удар по пологовому у Вільнянську: момент обстрілу з’явився у мережі

ЗСУ мстять за своїх

Окупанти отримали першу ластівку помсти за вбивство немовляти у Вільнянську Запорізької області,

– зазначив Федоров.

Він додав, що українським військовим вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс С-300, призначений першочергово для збивання повітряних цілей, з якого ворог влучив у пологовий будинок.

За словами міського голови, у той же день наші сили спротиву максимально швидко виявили місце дислокації смертоносної машини. Після цього артилерія ЗСУ завдала влучного удару, перетворивши установку на брухт.

Відомо, що сталося це 23 листопада близько 13:40. Ліквідували наші захисники ЗРК С-300 у селі Зелений Яр. Зауважимо, що цей населений пункт розташований за 100 кілометрів від самого Вільнянська.



Вільнянськ за 100 кілометрів від Зеленого Яру / Скриншот з deepstate

Зауважимо, що ракетами класу "земля-земля" з ЗРК С-300 ворог може атакувати на відстань до 200 кілометрів. Тож усі населені пункти, розташовані у радіусі дії установок, однозначно перебувають під загрозою можливих атак. Самих же ракет С-300 у росіян залишилося ще дуже багато.

Що стосується знищеного ЗРК, то очевидці розповіли про два вибухи. Невдовзі пролунав і третій, потужніший, що може свідчити про детонацію.

Ліквідована бойова машина змусила російських загарбників неабияк запанікувати. Тож вони вирішили влаштувати обшуки поблизу місця влучання. Як зазначив Федоров, вони почали виводити мешканців з домівок, перевіряти їхні телефони. Місцеві повідомили також про звуки автоматних черг.

Що відомо про ракетний обстріл Вільнянська

У ніч проти 23 листопада глава ОВА Олександр Старух зазначив, що російські військові атакували медичну установу. Сталося це у проміжку між 02:07 і 02:36. Тоді були сигнали про повітряну тривогу та відбій.

Високопосадовець зауважив, що ворог атакував величезними ракетами маленьке пологове відділення. Тоді ж стало відомо, що внаслідок цього загинуло немовля. За словами заступника глави ОП Кирила Тимошенка, жертвою став хлопчик, котрий з'явився на світ 2 дні тому.

У ДСНС зазначили, що російські загарбники зруйнували два поверхи пологового будинку. Над рятувальною операцією працювали 67 співробітників, а також 14 одиниць техніки.

В Офісі генпрокурора заявили, що ворог для атаки використав ракети типу С-300. Відомство зазначило, що на місці події свою роботу виконували правоохоронці, щоб зафіксувати воєнний злочин Росії.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що з-під завалів пологового дістали двох лікарів. Лікар-реаніматолог постраждав більше, у нього 37% опіків. Потерпілих відразу ж доставили до лікарні, щоб надати їм необхідну медичну допомогу.

Варте уваги – моторошні кадри атакованої поліклініки у Куп'янську: дивіться відео