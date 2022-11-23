Внаслідок удару загинуло немовля, яке народилося два дні тому. До речі, президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Вільнянська.
Важливо "Країна-вбивця": Ляшко емоційно звернувся до МОЗ Росії через обстріл пологового у Вільнянську
Нічний удар по пологовому у Вільнянську
У мережі опублікували відео, на якому можна побачити момент нічного удару по пологовому будинку у Вільнянську. На іншому кадрі видно те, що від нього залишилось.
Зауважимо, що ракетний удар по пологовому був дуже потужний.
Удар по пологовому у Вільнянську: дивіться відео
Ракетний удар по пологовому у Вільнянську: все, що відомо
- Як розповів глава ОВА Олександр Старух, окупанти вдарили по медустанові у ніч проти 23 листопада. Атака сталася у проміжку між 2:07 та 2:36: часом між оголошенням повітряної тривоги та відбоєм попередження про загрозу з неба.
- Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували пологове відділення Вільнянської лікарні. На жаль, внаслідок цього загинуло немовля.
- В Офісі Президента повідомили, що росіяни вдарили по пологовому ракетами С-300. Російські загарбники зруйнували двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян. За його словами, під завалами ще можуть бути люди.
- На атаку також відреагував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він емоційно звернувся до російського МОЗ та ВООЗ.
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