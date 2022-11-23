В результате удара погиб младенец, родившийся два дня назад. Кстати, президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Вольнянского.

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Ночной удар по родильному дому в Вольнянске

В сети опубликовали видео, на котором можно увидеть момент ночного удара по роддому в Вольнянске. На другом кадре видно, что от него осталось.

Заметим, что ракетный удар по родильному дому был очень мощный.

Удар по родильному дому в Вольнянске: смотрите видео

Ракетный удар по родильному дому в Вольнянске: все, что известно

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