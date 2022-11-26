Хлопчика, що загинув під час атаки на Вільнянськ, хотіли назвати Сергійком. У сім'ї Марія Кам'янецької та Віталія Подлянова, які живуть у селі Новосолоне, це мала бути 4 дитина – на її народження батьки чекали з неабияким нетерпінням.

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Батько не встиг зустрітись з сином

Після пологів Марія одразу надіслала світлину малюка татусеві та повідомила, що в нього буде ще один хлопчик. Дитина з'явилася на світ о 08:20 ранку та була завдовжки менш як півметра. Коли Марія їхала у пологовий будинок у Вільнянську, навіть не підозрювала, що може статися обстріл.

Тієї ночі проти 24 листопада жінка з новонародженим хлопчиком була єдиною пацієнткою у палаті. Щойно вона закінчила няньчити малюка та поклала його у ліжко, близько 02:00, пролунав вибух.

Ракета розтрощила цегляні стіни пологового відділення на другому поверсі, зачепивши клініку під нею. На Марію, яка лежала в ліжку в одній нічній сорочці, впав шматок бетонної стелі. Однак вона кричала про допомогу, відчайдушно намагаючись відкинути уламки стіни, аби дістатися до дитини.

Марія кинулася до ліжечка та жахнулася, побачивши, що там порожньо. Під час вибуху дитину викинуло з колиски. Кам'янецька схопила свій телефон, використовуючи його світло, щоб шукати немовля, босими ногами проходячи крізь уламки,

– пишуть The Washington Post.

Те, що відбувалося потім, жінка памятає дуже погано: рятувальники витягують її з-під завалів через вікно; медсестри виривають осколки з її ніг; телефонний дзвінок матері, яка повідомила, що в пологовий будинок влучила ракета. Однак те, що вона ніколи не забуде, – власний крик за втраченим сином у ту ніч.

Як ховали маленького Сергійка

У The Washington Post зазначають, що близько 15 людей зібралися на холодному кладовищі. Марія та Віталій не захотіли нести труну до себе додому, де її могли побачити інші діти, тому якомога скоріше поховати дитину – уже наступного дня. На кадри, що зафіксували журналісти під час похоронів Сергійка, не можна дивитися спокійно та без емоцій.

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Нагадаємо, мер окупованого Мелітополя на Запоріжжі Іван Федоров зазначив, що Збройні Сили помстилися загарбникам та продовжують це робити. Зокрема, українська армія знищила комплекс С-300 росіян, з якого окупанти вбили немовля.

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