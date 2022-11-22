Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

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Україні вдалося повернути майже 700 тіл

Від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.

Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім'ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам'ять,

– наголосив Олег Котенко.

Зазначимо, що попередня передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну, відбулася 8 листопада. Тоді вдалося повернути рідним тіла 38 захисників.

Скільки українців вдалося звільнити з полону

Україна не забуває про своїх військових, які потрапили у російський полон та постійно працює над їх поверненням. Наприкінці жовтня заступниця міністра оборони Ганна Маляр інформувала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб. Серед них 99 цивільних.

Маляр наголосила, що оприлюднення у соціальних мережах персональних даних військовополонених та безвісти зниклих може зашкодити їх безпеці та ускладнити процес перемовин щодо обміну.

Однак у листопаді кількість українців, які повернулися з полону, точно збільшилася. В Україну в межах обміну повернула 107 наших військових. Серед звільнених – 107 воїнів: 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта та 74 бійців, які захищали "Азовсталь".

Додамо, що президент Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував новий формат обміну полоненими, – "всіх на всіх".

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