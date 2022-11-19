Про це повідомили у Військово-Морських Силах України. Розповідаємо, у якому стані наші військові, яких вдалося звільнити з полону.

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Побратими повернулися з полону

Як зазначають у відомстві, вдалося звільнити від російського полону трьох військовослужбовців. Вони – частина окремого батальйону морської піхоти ВМС.

Відомо, що військовослужбовці отримали першочергову медичну, а також психологічну допомогу. Наразі це вся інформація про них.

Військово-Морські Сили України вкотре доводять, що лозунг "Своїх не полишаємо" для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону,

– йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими триває

Почнімо з пропозиції, яку Володимир Зеленський озвучив під час виступу на саміті G20. Президент України запропонував російській стороні обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". У своїй промові він підкреслив, що наша держава знає поіменно майже 11 тисяч дітей, яких силою розлучили з батьками та депортували до Росії.

Напередодні радник ОП Олексій Арестович розповів, чи бере участь в обмінному процесі Папа Римський. За його словами, м'які й обережні висловлювання Франциска дійсно можуть свідчити про його залученість у процес.

Нагадаємо, що 11 листопада відбувся черговий обмін полоненими. За його результатами, додому вдалося повернути ще 45 українських захисників. Найстаршому з них виповнилося 56 років, а наймолодшому – 22.

Омбудсмен Дмитро Лубінець раніше розповів, що з полону вже вдалося повернути 30 захисників Зміїного. Водночас він зауважив, що це ще далеко не кінець. За його словами, Україна не робитиме все можливе, щоб повернути усіх до останнього бранців Кремля.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував ситуацію з убитим на камеру вагнерівцем. За його словами, боєць Євген Нужин добровільно погодився на обмінний процес. Тож з юридичної точки зору Україна нічого не порушувала. Водночас наша сторона не може гарантувати, що обміняних росіян не стратять, або не ув'язнять, щойно вони повернуться додому.

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