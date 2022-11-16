В ефірі радник глави Офісу Президента зазначив, що Нужин відправився до Росії добровільно. Вагнерівця разом з іншими бійцями обміняли на українців, яких вдалося повернути додому.

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Нужин поїхав до Росії добровільно

За словами Подоляка, Нужин, як і всі інші, пройшов офіційну процедуру обміну військовополоненими. Себто він добровільно підписав документ, у якому погодився на те, що його обміняють. Відтак, жодних порушень в юридичному плані немає.

У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І це буде у нас зафіксовано,

– додав Подоляк.

Отже, якби Нужин не погодився брати участь в обміні, то його б до Росії і не відправляли. Водночас Подоляк спростував інформацію, яка теж ширилася мережею. За його словами, вагнерівця на 20 українських військовополонених ніхто не обмінював. Сама процедура відбувалася за правилом "пакет на пакет". У результаті, Україна повернула 45 своїх військовослужбовців, а Росія – "певне число" своїх.

Нужина використали для Пропаганди

За словами Подоляка, Євгєній Пригожин міг використати Нужина. Його могли показово стратити, щоб продемонструвати, що очікує на інших бійців, які наважаться зрадити своїх.

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилося саме відео зі стратою Нужина. На ньому вагнерівець перед своєю смертю розповів, що "прокинувся" у підвалі, і що тепер на нього очікує "суд".

Цікаво, що сам "кухар Путіна" вважає відповідний ролик "прекрасною режисерською роботою". І, ясна річ, уже знайшов у цьому слід "американських спецслужб". Ба більше, він навіть попрохав перевірити цей момент генпрокуратурі Росії.

Як в Україні відреагували на страту Нужина

Своєю думкою поділився радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він назвав дещо фантастичною версію про те, що напередодні Нужин прогулювався Києвом, звідки його викрали до Росії. Тож не виключено, що це вагнерівець сказав на відео під примусом.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що відео зі "стратою" – добре спланована ІПсО. Таким чином Кремль намагається відбити у "гарматного м'яса" бажання здаватися у полон.

Щодо самого вагнерівця, то цю ситуацію прокоментував радник ОП Олексій Арестович. Він зауважив, що Нужин не сам здався, а потрапив у полон.

Він також додав, що Україна, згідно з міжнародним правом, не має права відмовлятися від видачі військовополонених. Водночас він зауважив, що для самої Росії такі розправи – нормальне явище, якому не варто дивуватися.

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