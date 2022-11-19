Об этом сообщили в Военно-Морских Силах Украины. Рассказываем, в каком состоянии наши военные, которых удалось освободить из плена.

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Побратимы вернулись из плена

Как отмечают в ведомстве, от российского плена удалось освободить троих военнослужащих. Они – часть отдельного батальона морской пехоты ВМС.

Известно, что военнослужащие получили первоочередную медицинскую и психологическую помощь. Пока это вся информация о них.

Военно-Морские Силы Украины еще раз доказывают, что лозунг "Своих не оставляем" для нас не просто слова. Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена собратьев,

– говорится в сообщении.

Обмен пленными продолжается

Начнем с предложения, озвученного Владимиром Зеленским во время выступления на саммите G20. Президент Украины предложил российской стороне обмен пленными в формате "всех на всех" . В своей речи он подчеркнул, что наше государство знает поименно около 11 тысяч детей, которых силой разлучили с родителями и депортировали в Россию.

Накануне советник ОП Алексей Арестович рассказал, участвует ли в обменном процессе Папа Римский . По его словам, мягкие и осторожные высказывания Франциска действительно могут свидетельствовать о его вовлечении в процесс.

Напомним, что 11 ноября состоялся очередной обмен пленными. По его результатам домой удалось вернуть еще 45 украинских защитников . Старшему из них исполнилось 56 лет, а самому младшему – 22.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее рассказал, что из плена уже удалось вернуть 30 защитников Змеиного . В то же время он заметил, что это далеко не конец. По его словам, Украина не будет делать все возможное, чтобы вернуть всех до последнего пленника Кремля.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с убитым на камеру вагнеровцем . По его словам, боец Евгений Нужин добровольно согласился на обменный процесс. Так что с юридической точки зрения Украина ничего не нарушала. В то же время наша сторона не может гарантировать, что обмененных россиян не казнят или не заключат в тюрьму, как только они вернутся домой.

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