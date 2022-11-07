Также постоянно проходят встречи с семьями военнопленных. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Делитесь информацией с компетентными органами

Очередная встреча прошла 7 ноября в Офисе Уполномоченного по правам человека. На ней присутствовали:

родные военных с острова Змеиный, которые сейчас находятся в плену,

представители Координационного штаба,

представители Государственной пограничной службы Украины и др.

Во время нее Дмитрий Лубинец попросил родных украинских военных, имеющих любую информацию о военнопленных, делиться ею с компетентными органами.

На очередной встрече говорили о военных из Змеиного

Конечно, во время разговора поднимался вопрос о сложности возвращения из плена военных, служивших на Змеином.

Именно военные из Змеиного стали легендой этой войны — они приняли бой, когда многие были дезориентированы,

– сказал Дмитрий Лубинец.

Во время встречи представители разных ведомств рассказали, что по состоянию на сегодняшний день Украине удалось вернуть домой уже 30 военнопленных с острова Змеиный. К сожалению, у оккупантов еще остаются наши защитники, однако омбудсман подчеркнул, что Украина обязательно освободит из российского плена их всех.

"Продолжаем дальше нарабатывать механизмы сотрудничества с родственниками, совместно обсуждаем важные вопросы, касающиеся возвращения наших защитников. Вернем домой каждого!", – подчеркнул он.

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