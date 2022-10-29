Серед них – бійці Нацгвардії, Військово-Морських сил, прикордонники, тероборонці. Про це президент сказав у своєму відеозверненні.

До речі На жаль, маємо загиблих серед ремонтників енергосистеми, – Зеленський записав нове звернення

Кого звільнили з полону

Андрій Альбов – начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, якого евакуювали з "Азовсталі".

Василь Чаленко – доброволець, тероборонець, командир відділення розвідувального взводу.

моряк зі Зміїного,

нацгвардієць, який був захоплений у полон при захисті Чорнобильської атомної станції,

пенсіонер СБУ, якого окупанти забрали в полон у Бучі.

Президент запевнив, що влада пам'ятає про всіх, кого утримують у полоні в Росії і на окупованій території. Зроблять все, аби повернути кожного.

Нагадаємо, повідомляли, що 29 жовтня вдалось звільнити:

12 бійців Нацгвардії;

18 з ВМС;

8 з ДПСУ;

9 із Тероборони;

3 воїнів ЗСУ;

2 цивільних.

Скільки полонених звільнили

Також Зеленський відзначив роботу команди, яка займається обмінами. Він згадав Буданова, Єрмака, Усова, Лубінця та інших, хто допомагає. Від початку березня вже звільнили з російського полону 1031 людину.

У Міноборони зазначали, що станом на 27 жовтня вже провели 28 обмінів.

Дивіться звернення Зеленського за 29 вересня: відео