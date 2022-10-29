Про це під час свого вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що Росія працює на те, щоб голод був на кількох континентах.

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Зеленський розповів про звільнених з полону українців

Президент зауважив, що 29 жовтня вдалося повернути з російського полону ще 52 людини – 50 захисників і двох цивільних. Серед них є бійці Нацгвардії, Військово-Морських сил, прикордонники, тероборонці, зокрема:

Андрій Альбов – начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, якого евакуювали з "Азовсталі".

Василь Чаленко – доброволець, тероборонець, командир відділення розвідувального взводу.

Є серед цих 52 і моряк зі Зміїного, а також нацгвардієць, який був захоплений у полон при захисті Чорнобильської атомної станції, і пенсіонер СБУ, якого окупанти забрали в полон у Бучі,

– розповів Зеленський.

Він наголосив, що про всіх, кого утримують у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території, пам'ятають та зроблять все, щоб повернути кожного й кожну.

"Наша команда, яка займається обмінами, працює постійно. Це Буданов, Єрмак, Усов, Лубінець та інші, хто допомагає. Загалом за час від березня вже звільнено з російського полону 1031 людину. Дякую всій команді за цей результат!" – додав глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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В енергокомпаніях є загиблі через російські атаки

Президент вкотре відзначив роботу українських енергетиків, ремонтників та обласних адміністрацій – усіх, хто щодоби працює для повернення нормальної технічної можливості постачання електрики після російських терористичних ударів.

Сьогодні вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень – на порядок менше. Але ще є така необхідність, і в окремих містах та районах обмеження ще можливі. Зокрема, це Кіровоградська область, деякі інші регіони,

– зауважив Зеленський.

Він наголосив, що фахівці роблять все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними й щоб люди могли планувати свій день.

"Окремо дякую тим, хто працював, хто працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області. Там дійсно була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання", – розповів глава держави.

За його словами, так само й на Київщині – ситуація була критичною, але зараз її вже виправляють.

"Хочу підкреслити: повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі. Російський терор триває. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення", – додав Зеленський.

Він зауважив, що внаслідок російських атак, на жаль, є загиблі в ремонтних бригадах та енергокомпаніях.

"Мої співчуття рідним. Тому, будь ласка, – це стосується всіх українців – дуже важливо свідомо ставитися до споживання електрики. Ця необхідність зберігається. Зараз усім нам треба зробити свій внесок у підтримання стабільності всієї енергосистеми", – закликав президент.

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