Об этом во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что Россия работает на то, чтобы голод был на нескольких континентах.

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Зеленский рассказал об украинцах, освобожденных из плена

Президент отметил, что 29 октября удалось вернуть из российского плена еще 52 человека – 50 защитников и двух гражданских. Среди них бойцы Нацгвардии, Военно-Морских сил, пограничники, терроборонцы, в частности:

Андрей Альбов – начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, эвакуированный из "Азовстали".

Василий Чаленко – доброволец, терроборонец, командир отделения разведывательного взвода.



Есть среди этих 52 и моряк из Змеиного, а также нацгвардиец, захваченный в плен при защите Чернобыльской атомной станции, и пенсионер СБУ, которого оккупанты забрали в плен в Буче,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что обо всех, кого содержат в плену в России и на временно оккупированной территории, помнят и сделают все, чтобы вернуть каждого и каждую.

"Наша команда, которая занимается обменами, работает постоянно. Это Буданов, Ермак, Усов, Лубинец и другие, кто помогает. Всего за время с марта уже освобождены из российского плена 1031 человек. Спасибо всей команде за этот результат!" – добавил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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В энергокомпаниях есть погибшие из-за российских атак

Президент еще раз отметил работу украинских энергетиков, ремонтников и областных администраций – всех, кто ежесуточно работает для возвращения нормальной технической возможности поставки электричества после российских террористических ударов.

Сегодня уже значительно меньше стабилизационных и аварийных отключений – на порядок меньше. Но есть еще такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности, это Кировоградская область, некоторые другие регионы,

– заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что специалисты делают все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и люди могли планировать свой день.

"Отдельно спасибо тем, кто работал, кто работает, чтобы вернуть энергоснабжение городу Умань и Уманскому району Черкасской области. Там действительно была тяжелая ситуация после одного из российских ударов. По состоянию на данный момент удается вернуть техническую возможность поставки", – рассказал глава государства.

По его словам, так же и в Киевской области – ситуация была критической, но сейчас ее уже исправляют.

"Хочу подчеркнуть: возвращение именно технической возможности поставки еще не означает, что преодоленный дефицит энергии в системе. Российский террор продолжается. Он очень циничен. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление", — добавил Зеленский.

Он отметил, что в результате российских атак, к сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах и энергокомпаниях.

"Мои соболезнования родным. Поэтому, пожалуйста, – это касается всех украинцев – очень важно сознательно относиться к потреблению электричества. Эта необходимость сохраняется. Сейчас всем нам нужно внести свой вклад в поддержание стабильности всей энергосистемы", – призвал президент.

По его словам, в течение недели украинские защитники сбили:

более 40 иранских ударных дронов,

существенное количество российских ракет,

6 ударных вертолетов,

несколько самолетов

"Такой результат – это сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохранившихся объектов критической инфраструктуры. И по представлению военного командования хочу сегодня особо отметить Одесскую и Херсонскую зенитные ракетные бригады Воздушных сил. Молодцы, ребята!" – добавил глава государства.

Он также поблагодарил всех защитников украинского неба – всех зенитчиков, летчиков, мобильных огневых групп, которые выполняют сейчас одну из важнейших стратегических задач – спасают страну от воздушных ударов террористов.

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Зеленский прокомментировал заявление России о приостановлении зерновой сделки

Президент рассказал, что сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Однако на самом деле это решение было принято не сегодня.

Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием. С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более 3 недель,

– объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что это абсолютно сознательная блокада России, абсолютно прозрачное намерение Кремля вернуть угрозу масштабному голоду для Африки и Азии.

"От буквально сегодня более 2 миллионов тонн продовольствия стоят в море. Это значит, что для более 7 миллионов потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию. Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам, другие – очень разные страны, из разных частей мира", – заметил глава государства.

По его словам, все эти страны все равно могут быть дестабилизированы из-за этого российское решение заблокировать экспорт. Зеленский подчеркнул, что это решение Россия, очевидно, приняла еще в сентябре. Только об этом может свидетельствовать эта очередь из судов с продовольствием в море.

"Важно также, что минимум дважды в течение времени действия зерновой инициативы Россия наносила удары по нашим Военно-Морским силам. Как раз по тем силам, которые и обеспечивают безопасность зерновому коридору", — отметил президент.

Он призвал мир к жесткой международной реакции – как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности, на уровне "Большой двадцатки".

Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке",

– добавил Зеленский.

По его словам, все партнеры видят:

искусственную очередь из судов;

что делала Россия для срыва зерновой инициативы;

что даже суда с зерном, законтрактованные в рамках Продовольственной программы ООН для беднейших стран, не получают гарантированной возможности прохода по морскому маршруту.

"Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса. Но почему это какая-то кучка человек где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Что это такое?" – заявил глава государства.

Президент отметил, что мир имеет силу, чтобы защитить людей от этого, а Украина была ат может быть и в дальнейшем быть одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности.

"Русские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить. Я благодарю всех, кто борется вместе с нами за то, чтобы вернуть международным отношениям мир и стабильность! Я благодарю каждого и каждого, кто воюет и работает ради Украины! Слава Украине!" – подытожил президент.

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