Відповідну петицію зареєстрували 12 вересня. Вона зібрала майже 25,5 тисячі голосів.

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Зеленський відповів на петицію щодо Труханова

До Зеленського звернулися з проханням звернути увагу на дії та висловлювання мера Одеси та громадянина Росії Геннадія Труханова. Президент подякував усім підписантам за активну громадянську позицію.

Він зазначив, що посадовці органів місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Водночас згідно з Кримінальним кодексом людина є невинуватою, поки її вину не доведуть та не винесуть обвинувальний вирок. Також президент нагадав, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Дострокове припинення повноважень Одеського міського голови Геннадія Труханова можливе лише на підставах, передбачених статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

– зауважив глава держави.

Він додав, що, відповідно до законодавства, добровільне набуття повнолітнім громадянином України громадянства іншої держави є однією з підстав для втрати громадянства України. Своєю чергою, підготовка подань про втрату особами громадянства та надсилання їх на розгляд Комісії з питань громадянства є повноваженнями Державної міграційної служби України.

Тому, за словами Зеленського, надання правової оцінки діяльності Труханова, можливе притягнення його до кримінальної відповідальності, позбавлення громадянства та зняття з посади не належить до конституційних повноважень президента.

"З огляду на викладене я надіслав листи до Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України з проханням перевірити викладені відомості. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", – підсумував глава держави.

Зверніть увагу! Як раніше повідомляло видання "Бабель", комплектація територіальної оборони Одеси йшла далеко не найкращим чином, що нібито було наслідком свідомих дій мера Геннадія Труханова та голови Військово-цивільної адміністрації Сергія Гриневецького.

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