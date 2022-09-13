У петиції сказано, що політику Труханова складно назвати проукраїнською або ж опозиційною до російського вторгнення. Навпаки, наративи, які просувалися мером Одеси, "дуже нагадували тези російської пропаганди".

Зверніть увагу Труханов записав до дня міста Одеси звернення мовою із російського серіалу "Ліквідація"

У чому звинувачують Труханова

Автор петиції стверджує, що у 2014 році риторика Труханова зводилася до того, що будь-які протести в Одесі це екстремізм, а протестуючі є пособниками фашизму. До того ж міський голова "активно демонструє свою лояльність до загарбників", а саме:

саботує демонтаж пам'ятника олександру суворову (який встановлено за його ініціативи) та пам'ятника російській імператорці катерині II (котра знищила Запорізьку Січ, запровадила кріпацтво та винищувала українську мову і культуру), який протягом 2017 – 2019 років був визнаний судами усіх рівнів незаконним, та ініціатива на демонтаж яких, поступила від народу України, та в першу чергу від самих одеситів;

щоб уникнути необхідності демонтажу, проросійські сили і сам Труханов розпочали поширювати дезінформаційні тези про "заснування міста та спільну історію";

виступав за компроміси з окупантами з питання Криму (в інтерв'ю італійському виданню "Corriere della Sera"), і це на сьомому місяці війни;

висловлював тезу що "путін не хоче бомбити Одесу" все в тому ж інтерв'ю, на тому ж сьомому місяці війни, на час, в який в Одесі було зафіксовано не один "прильот" та смерть через криваву агресію росії;

тричі намагався повернути Одесі комуністичні назви та прибрати назви на честь бійців полку "Азов" та інших загиблих воїнів;

був, і досі є громадянином росії;

Підкреслю, що мер Одеси має доступ до планів оборони міста. Особисто я висловлюю обґрунтовану недовіру Генадію Труханову як меру Одеси, міста, в якому я живу,

– наголосив автор петиції.

До речі, станом на 13 вересня петиція вже набрала 6 811 голосів з 25 000 необхідних.

Скандали з Трухановим: все, що відомо

Міський голова Одеси Геннадій Труханов привітав одеситів із Днем міста. Він записав звернення мовою із російського серіалу "Ліквідація". Таким чином у своєму привітанні мер звернувся до російських загарбників.

Як раніше повідомляло видання "Бабель", комплектація територіальної оборони Одеси йде далеко не найкращим чином. На їхню думку, це є наслідком свідомих дій мера міста Геннадія Труханова та голови Військово-цивільної адміністрації Сергія Гриневецького.

Також до цього Труханов висловився щодо "компромісу із росією" в інтерв'ю італійському виданню. Також він зазначив, що проти демонтажу пам'ятника катерині другій і, на його думку, не потрібно це робити. Потім додав, що "без сенсу також прибрати пам'ятники пушкіну чи гагаріну".

Наприкінці липня петиція про знесення пам'ятника катерині ІІ набрала необхідну кількість голосів. Тож її передали на розгляд президенту. Зеленський зауважив, що органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише згідно з Конституцією та законодавством.

Варто переглянути – Труханов заявив, що із росією потрібен компроміс: дивіться відео