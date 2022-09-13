В петиции сказано, что политику Труханова сложно назвать проукраинской или оппозиционной к российскому вторжению. Напротив, нарративы, продвигавшиеся мэром Одессы, "очень напоминали тезисы российской пропаганды".

Обратите внимание Труханов записал ко дню города Одессы обращение на языке из российского сериала "Ликвидация"

В чем обвиняют Труханова

Автор петиции утверждает, что в 2014 году риторика Труханова сводилась к тому, что любые протесты в Одессе это экстремизм, а протестующие являются пособниками фашизма. К тому же городской голова "активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам", а именно:

саботирует демонтаж памятника Александру Суворову (установленному по его инициативе) и памятнику российской императрице Екатерине II (которая уничтожила Запорожскую Сечь, ввела крепостное право и истребляла украинский язык и культуру), который на протяжении 2017 – 2019 годов был признан судом, и инициатива на демонтаж которых поступила от народа Украины, и в первую очередь от самих одесситов;

чтобы избежать необходимости демонтажа, пророссийские силы и сам Труханов начали распространять дезинформационные тезисы об "основании города и общей истории";

выступал за компромиссы с оккупантами по вопросу Крыма (в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera), и это на седьмом месяце войны;

высказывал тезис, что "путин не хочет бомбить Одессу" все в том же интервью, на том же седьмом месяце войны, на время, в которое в Одессе был зафиксирован не один "прилет" и смерть из-за кровавой агрессии россии;

трижды пытался вернуть Одессе коммунистические названия и убрать названия в честь бойцов полка "Азов" и других погибших воинов;

был и до сих пор является гражданином России;

Подчеркну, что у мэра Одессы есть доступ к планам обороны города. Лично я выражаю обоснованное недоверие Геннадию Труханову как мэру Одессы, города, в котором я живу,

– подчеркнул автор петиции.

К слову, по состоянию на 13 сентября петиция уже набрала 6 811 голосов из 25 000 необходимых.

Скандалы с Трухановым: все, что известно

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днем города. Он записал обращение на языке из российского сериала "Ликвидация". Таким образом, в своем приветствии мэр обратился к российским захватчикам.

Как ранее сообщало издание "Бабель", комплектация территориальной обороны Одессы идет далеко не лучшим образом. По их мнению, это следствие сознательных действий мэра города Геннадия Труханова и главы Военно-гражданской администрации Сергея Гриневецкого.

Также до этого Труханов высказался по поводу "компромисса с россией" в интервью итальянскому изданию. Также он отметил, что против демонтажа памятника Екатерине второй и, по его мнению, не нужно это делать. Затем добавил, что "без смысла также убирать памятники пушкину или гагарину".

В конце июля петиция о сносе памятника Екатерине II набрала необходимое количество голосов. Ее передали на рассмотрение президенту. Зеленский отметил, что органы государственной власти и местного самоуправления обязаны действовать только согласно Конституции и законодательству.

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