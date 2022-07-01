Инициатор петиции является Стефания Цегельник. Обращение было обнародовано 28 июня.
К теме Директив "снести Суворова" не будет, – в Минкульте объяснили, как будет проходить дерусификация
По состоянию на 22:00 1 июля требование снести памятник подписали 6721 человек. Чтобы петицию рассмотрели, необходимо 25 тысяч голосов. Подписать ее можно еще 89 дней.
Аргументация подписантов
В тексте петиции говорится, что украинцы не могут финансировать миллионами гривен содержание памятника человеку, который способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов. Также Екатерина II уничтожила Запорожскую Сечь и проводила насильственную русификацию.
Внедрила диктату чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В Независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке,
– убеждает инициатор петиции.
Ранее, 3 июня, общественные организации Одесской области призвали главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко снести памятник и отдать на хранение в музей. Также это следует сделать и с монументом Александру Суворову.
Кроме этого, есть ряд судебных решений, которые доказывают, что установка памятника Екатерине II незаконна. Охрана скандального монумента обходится для бюджета Одессы ежегодно в 1,5 миллиона гривен.
Кстати Денацифицировали памятник павшим во Второй мировой: видео последствий обстрела Десны
Екатерина II может "поселиться" в Херсоне
Российские убийцы хотят установить памятник царице-тирану Екатерине II во временно оккупированном Херсоне. Коллаборант Владимир Сальдо для этого даже подписал обращение к помощнику Путина Владимиру Мединскому. Предатель говорит, что это инициатива, прежде всего, местных жителей.
Однако русская царица не имеет никакого отношения к Херсону. Активист Владимир Молчанов объяснил, почему это так.