Инициатор петиции является Стефания Цегельник. Обращение было обнародовано 28 июня.

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По состоянию на 22:00 1 июля требование снести памятник подписали 6721 человек. Чтобы петицию рассмотрели, необходимо 25 тысяч голосов. Подписать ее можно еще 89 дней.

Аргументация подписантов

В тексте петиции говорится, что украинцы не могут финансировать миллионами гривен содержание памятника человеку, который способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов. Также Екатерина II уничтожила Запорожскую Сечь и проводила насильственную русификацию.

Внедрила диктату чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В Независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке,

– убеждает инициатор петиции.

Кстати говоря. Царицу установили в 2007 году. Уже в 2013 году памятник Екатерине II в Одессе охраняли вооруженные бойцы за полмиллиона гривен. Так решил городской совет.

Ранее, 3 июня, общественные организации Одесской области призвали главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко снести памятник и отдать на хранение в музей. Также это следует сделать и с монументом Александру Суворову.

Кроме этого, есть ряд судебных решений, которые доказывают, что установка памятника Екатерине II незаконна. Охрана скандального монумента обходится для бюджета Одессы ежегодно в 1,5 миллиона гривен.

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Екатерина II может "поселиться" в Херсоне

Российские убийцы хотят установить памятник царице-тирану Екатерине II во временно оккупированном Херсоне. Коллаборант Владимир Сальдо для этого даже подписал обращение к помощнику Путина Владимиру Мединскому. Предатель говорит, что это инициатива, прежде всего, местных жителей.

Однако русская царица не имеет никакого отношения к Херсону. Активист Владимир Молчанов объяснил, почему это так.

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