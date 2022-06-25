В общей сложности в Десну прилетели около 20 вражеских ракет. Их россияне запустили из бомбардировщиков с территории Белоруссии.

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В Десне – значительные разрушения инфраструктуры

В поселке зафиксировано разрушение объектов инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

Российские военные в очередной раз доказали то, насколько заверения о "высокоточных" ударах расходятся с реальностью. Ракеты уничтожили монумент героям Второй мировой войны. В частности, были разбиты танк и скульптура советских солдат. С памятника остались груды камней.

Смотрите фото и видео разрушенного памятника в Десне / Фото и видео "Рельный Киев"

Десну атаковали около пяти часов.

По информации оперативного командования "Север" , Десну атаковали около 5:00 утра. Удар подтвердил и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, однако он заметил, что не может рассказать много деталей.

Это может быть масштабная провокация – ГУР

В Главном управлении разведки рассказали , что под атаку из Беларуси, кроме Черниговщины, попала и Житомирщина. Враг бил из 6 бомбардировщиков Ту-22М3. Они слетали с аэродрома "Шайковка" в Калужской области через территорию Смоленской области в воздушное пространство Беларуси. После запуска ракет самолеты вернулись в "Шайковку".

В ГУР считают, что это может быть масштабной провокацией, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. До этого разведка сообщала о готовящихся взрывах в Мозыре российскими спецслужбами.

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Массированный ракетный обстрел Украины ночью 25 июня

Кроме Десны, враг атаковал военные объекты возле Житомира. Туда летели около 30 ракет, 10 из них сбили – силы ПВО . Известно по меньшей мере 1 погибшего и 1 раненого.

6 ракет враг направился на Яворивский полигон Львовской области. 2 из них сбили. Известно о 4 пострадавших.

Также 2 ракеты наши Воздушные силы сбили над Хмельнитчиной.

5 ракетами "Калибр" россияне обстреляли Николаев.

Больше о ракетных обстрелах Житомирщины узнайте в видео: