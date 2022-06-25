Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Сегодня в 6 утра начались новые обстрелы. Стреляли ракетами типа калибр. Всего мы насчитали 5 ракет. Сразу после обстрелов мы не сообщаем места, куда упали ракеты. Попали, как всегда, в разные объекты общественной инфраструктуры и не эксплуатируемые объекты.
– отметил Сенкевич.
Количество пострадавших сейчас уточняется. Сенкевич отметил, что если раньше россияне обстреливали Николаев кассетными снарядами, то сейчас враг использует крылатые ракеты или ракеты типа "Калибр" – они имеют меньшую зону поражения, но разрушений от них больше.
Тревогу в Николаевской области объявили около 06:15.
Атаки россиян на Николаев: последние новости
В Баштанском районе днем 24 июня была обстреляна Широковская община. Вражеские боеприпасы попали по дорогам населённых пунктов, значительных повреждений и пострадавших нет. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине, обстрелы сел по линии разграничения.
В течение дня 24 июня были обстрелы в Первомайской общине Николаевского района. В селе Новониколаевка в результате обстрелов сгорел жилой дом, другие дома получили частичные повреждения.
Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал николаевцев выехать из города из-за постоянных обстрелов. Глава ОВА Виталий Ким уточнил информацию. Он отметил, что эвакуация является добровольной, заставлять людей уезжать никто не будет.
23 июня ракеты по областному центру Россия выпустила с подводной лодки. По информации источников, загорелся терминал с зерном.
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