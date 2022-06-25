Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Сегодня в 6 утра начались новые обстрелы. Стреляли ракетами типа калибр. Всего мы насчитали 5 ракет. Сразу после обстрелов мы не сообщаем места, куда упали ракеты. Попали, как всегда, в разные объекты общественной инфраструктуры и не эксплуатируемые объекты.

– отметил Сенкевич.

Количество пострадавших сейчас уточняется. Сенкевич отметил, что если раньше россияне обстреливали Николаев кассетными снарядами, то сейчас враг использует крылатые ракеты или ракеты типа "Калибр" – они имеют меньшую зону поражения, но разрушений от них больше.

Тревогу в Николаевской области объявили около 06:15.

Обратите внимание! Ночью и утром 25 июня российские войска запустили десятки ракет по украинской территории. Где-то 30 из них попали по окрестностям Житомира, около 2 десятков попали по Десне Черниговской области. На Львовщину летели 6 ракет, однако 2 из них сбили ПВО. Больше о беспокойной ночи и многочисленных ракетных обстрелах читайте здесь.

Атаки россиян на Николаев: последние новости

В Баштанском районе днем 24 июня была обстреляна Широковская община. Вражеские боеприпасы попали по дорогам населённых пунктов, значительных повреждений и пострадавших нет. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине, обстрелы сел по линии разграничения.

В течение дня 24 июня были обстрелы в Первомайской общине Николаевского района. В селе Новониколаевка в результате обстрелов сгорел жилой дом, другие дома получили частичные повреждения.

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал николаевцев выехать из города из-за постоянных обстрелов. Глава ОВА Виталий Ким уточнил информацию. Он отметил, что эвакуация является добровольной, заставлять людей уезжать никто не будет.

23 июня ракеты по областному центру Россия выпустила с подводной лодки. По информации источников, загорелся терминал с зерном.

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