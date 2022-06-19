Российские СМИ сообщают, что так называемый "глава Херсона" Владимир Сальдо подписал обращение к помощнику Путина Владимиру Мединскому. Гауляйтер просит помочь Кремлю установить в Херсоне памятник Екатерине II.

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Екатерина II в украинской историографии

В украинской историографии Екатерина II воспринимается негативно, поскольку она присоединила к Российской империи украинское Причерноморье и Крым.

Она уничтожила Гетманщину и Сечь и ввела крепостное право. При Екатерине II украинские земли были полностью интегрированы в состав Российской империи.

Также при ее правлении на украинско-белорусских землях уничтожали греко-католическую церковь. Она лично отдавала приказы о подавлении антикрепостных выступлений в Украине – Колиивщине (1768) и Турбаевском восстании 1789 – 1793.

Правление Екатерины II ознаменовалось дальнейшей русификацией Украины.

Памятник Екатерине II до сих пор находится в Одессе

Полномасштабное вторжение России повлекло за собой новую волну декоммунизации и дерусификации в Украине. Но активист Сергей Стерненко отметил, что памятник Екатерине II до сих пор находится в Одессе.

Как написал активист, на памятник, установленный в 2007 году, из городского бюджета ежегодно выделяют по 2 – 3 миллиона гривен на его охрану.

Видимо, все эти годы власти города надеялись на лояльность к ним со стороны россиян.

– написал Стерненко.

Он также напомнил, что к главе Одесской областной военной администрации Сергею Марченко обращались с требованием демонтировать памятник Екатерине II в Одессе, однако активисты до сих пор не получили ответа.

Зеленский поставил цель уволить Херсон

Вооруженным силам России удалось оккупировать часть Херсонской области и назначить так называемую марионеточную власть. В Кремле хотят присоединить Херсонщину к составу России, поэтому уже ввели бивалютную зону на оккупированных территориях и проводят русификацию населения.

Однако президент Владимир Зеленский заявил, что увольнение Херсона – одна из ключевых задач Вооруженных Сил Украины. Советник главы Офиса президента Алексей Аресович сообщил , что ВСУ уже на расстоянии в 15 – 18 километров от Херсона.

Кроме того, в Институте по изучению войны констатировали, что украинские военные успешно атаковали кафиров на Юге . Наши воины прорвались поближе к Херсону и заставили россиян занять оборону.

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