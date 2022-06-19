Россияне похитили спасателя из его же дома

Соответствующую информацию сообщил мэр Скандовска Александр Яковлев. По его словам, работник местного ГСЧС Сергей Бойченко погиб при неизвестных обстоятельствах.

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Александр Яковлев рассказал, что спасатель Бойченко производил обследование места взрыва. По информации ГСЧС, сразу после работы кафиры забрали мужчину из его же дома.

Сообщается, что поздно вечером мужчину нашли мертвым и доставили в скадовскую больницу. Мэр Скадовска отметил, что ведется следствие.

Взрывы в оккупированном Скадовске: что известно

Александр Яковлев рассказал о взрывах, произошедших в Скадовске 18 июня. По его словам, первый взрыв, который слышали жители Скадовска, был вызван работой российской ПВО.

Что касается второго взрыва, то местные жители видели ракету, повлекшую разрушение нежилых помещений в районе Скадовского порта.

По словам Яковлева, пострадавших в результате удара нет. Он добавил, что информация о разрушении уточняется.

ВСУ приближаются к Херсону

Президент Владимир Зеленский назвал увольнение Херсона – одной из ключевых задач вооруженных сил Украины.

Мэр Мелитополя Иван Федров 17 июня информировал , что украинские военные в Херсонской области в 10 – 15 километрах от областного центра. Также Федоров сообщал, что в Запорожье наши воины продвинулись на 5 – 10 километров.

Советник главы офиса президента Алексей Аресович подтверждал информацию , что ВСУ на расстоянии в 15 – 18 километров от Херсона. Арестович говорил, что контрнаступательные действия ВСУ с минуты в минуту могут перерасти в контрнаступление.

Он сообщил, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по позициям кафиров в Скадовске и в Новой Каховке.

Также в Институте по изучению войны констатировали, что украинские военные успешно атаковали кафиров на Юге . Наши воины прорвались поближе к Херсону и заставили россиян занять оборону.

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